為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺北市

    五倍券成效落差800億 張其祿：當初預算應先採購兒童疫苗

    民眾黨立委張其祿批評，政府濫用舉債預算進行效益不佳的「大撒幣」，若能將該筆預算拿來採購兒童疫苗與快篩，也許就能降低今年4月後疫情造成的衝擊。（張其祿辦公室提供）

    民眾黨立委張其祿批評，政府濫用舉債預算進行效益不佳的「大撒幣」，若能將該筆預算拿來採購兒童疫苗與快篩，也許就能降低今年4月後疫情造成的衝擊。（張其祿辦公室提供）

    2022/08/01 13:58

    〔記者黃靖媗／台北報導〕行政院經濟部為了活絡經濟、擴大內需，去年10月發行振興五倍券，但審計部近期公布的決算審核報告指出，經濟部中小企業處評估五倍券經濟效益僅1200億元，與當初宣稱的2000億元效應差距800億元。民眾黨立委張其祿批評，政府濫用舉債預算進行效益不佳的「大撒幣」，若能將該筆預算拿來採購兒童疫苗與快篩，也許就能降低今年4月後疫情造成的衝擊。

    監察院審計部近期公布的「中央政府總決算審核報告」指出，經濟部為了活絡經濟、促進內需，在中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算第4次追加預算中，編列75.42%的預算發行振興五倍券，起初預估成效為2000億元，但行政院中小企業處2021年9月提出的「振興經濟刺激消費多元推動計畫」載明的預期效益卻只有1200億元，成效落差800億元。

    張其祿表示，2020年發行振興三倍券後，審計部與在野各黨派皆提醒效益不佳，政府卻仍堅持濫用舉債的防疫紓困預算進行「普惠式大撒幣」，不但無法精準達到「先防疫、後紓困振興」，更造成公帑浪費，這些浪費掉的預算若拿來先行採購兒童疫苗、快篩，並提供第一線醫護運用，也許就能降低今年4月後嚴重疫情帶來的衝擊。

    經濟部日前回應，審計部引用的資料，是中小企業處以五倍券符合領用人數的直接效益估算，政策剛規劃時，尚無法考量各部會、地方政府，與民間業者的加碼，以及重複使用的乘數效應。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    五倍券效益落差800億元?經濟部澄清
    2022/07/30 19:43

    五倍券效益落差800億元?經濟部澄清
    李秉穎：莫德納次世代疫苗 最快8月通過EUA
    2022/07/28 05:30

    李秉穎：莫德納次世代疫苗 最快8月通過EUA

    視野永恆 環景唯一！單元特區全視角建築
    緩解兒童疫苗副作用 把握「3要1不」飲食法
    2022/07/27 05:30

    緩解兒童疫苗副作用 把握「3要1不」飲食法
    5成嬰幼打疫苗 入境才能0+7／專家：8月底9月初疫情曲線若未陡峭上升 可考慮開放邊境
    2022/07/27 05:30

    5成嬰幼打疫苗 入境才能0+7／專家：8月底9月初疫情曲線若未陡峭上升 可考慮開放邊境

    「您的一票，決定愛的力量」實踐認真永續
    臺北市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播