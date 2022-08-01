五倍券成效落差800億 張其祿：當初預算應先採購兒童疫苗

民眾黨立委張其祿批評，政府濫用舉債預算進行效益不佳的「大撒幣」，若能將該筆預算拿來採購兒童疫苗與快篩，也許就能降低今年4月後疫情造成的衝擊。（張其祿辦公室提供）

2022/08/01 13:58

〔記者黃靖媗／台北報導〕行政院經濟部為了活絡經濟、擴大內需，去年10月發行振興五倍券，但審計部近期公布的決算審核報告指出，經濟部中小企業處評估五倍券經濟效益僅1200億元，與當初宣稱的2000億元效應差距800億元。民眾黨立委張其祿批評，政府濫用舉債預算進行效益不佳的「大撒幣」，若能將該筆預算拿來採購兒童疫苗與快篩，也許就能降低今年4月後疫情造成的衝擊。

監察院審計部近期公布的「中央政府總決算審核報告」指出，經濟部為了活絡經濟、促進內需，在中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算第4次追加預算中，編列75.42%的預算發行振興五倍券，起初預估成效為2000億元，但行政院中小企業處2021年9月提出的「振興經濟刺激消費多元推動計畫」載明的預期效益卻只有1200億元，成效落差800億元。

張其祿表示，2020年發行振興三倍券後，審計部與在野各黨派皆提醒效益不佳，政府卻仍堅持濫用舉債的防疫紓困預算進行「普惠式大撒幣」，不但無法精準達到「先防疫、後紓困振興」，更造成公帑浪費，這些浪費掉的預算若拿來先行採購兒童疫苗、快篩，並提供第一線醫護運用，也許就能降低今年4月後嚴重疫情帶來的衝擊。

經濟部日前回應，審計部引用的資料，是中小企業處以五倍券符合領用人數的直接效益估算，政策剛規劃時，尚無法考量各部會、地方政府，與民間業者的加碼，以及重複使用的乘數效應。

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