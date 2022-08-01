黨內定調要陳明通救論文事件？鄭運鵬：怎會有定調的問題

立委鄭運鵬擔任林智堅競選團隊總幹事。（記者鄭淑婷攝）

2022/08/01 13:16

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕民進黨桃園市長參選人林智堅今早舉行競選團隊及主視覺啟動記者會，會後由競選總部總幹事鄭運鵬受訪，對於黨內是否定調要陳明通救論文事件，鄭運鵬回應，這個不是政黨的工作需要去定調，怎麼會有定調的問題。

對於余正煌委任律師考慮以司法訴訟解決論文爭議，鄭運鵬表示，陳明通的聲明講得非常清楚，2位學生都是在他的指導之下，也沒有抄襲的動機及作為，至於對方所說的法律動作，他們也只能尊重；這段時間以來所承受的斷章取義、捕風捉影與惡意扭曲，雖然無奈也只能接受，他們提出的所有證據、法律公證，甚至上網公開給國人及競爭對手做嚴格檢驗，他們對自己非常有自信，至於另外一位學生，他認為應該也是無辜的受害者，其委任律師要怎麼處理，他們也不能阻擋。

至於台北市議員王鴻薇今表示要到教育部檢舉陳明通違反學術倫理一事，鄭運鵬表示，王鴻薇這段時間對論文的動作，包括跑到中華大學門口抗議等等，有時講林智堅、有時針對學校，現在又轉到陳明通身上，甚至去告余正煌抄襲林智堅，可見王鴻薇只是想操作自己的聲量，不求甚解、亂槍打鳥。

此外，中研院士、台大醫學院教授陳培哲認為，整件事情指導老師責任最大，並建議台大學術倫理審定委員會最終若審定撤銷林智堅學位，是否可思考給予記過等合適懲罰後，讓學生轉到其他合格老師指導繼續完成論文，鄭運鵬表示，台大現在已成立學倫會，雖然我們對他的發起人蘇宏達長期的政黨傾向，認為有自請迴避的需要，我們也提出了相關事證及資料等，希望學倫會秉公看證據做審理，其他的論文意見我們會參考，但那是他們的個人意見，這段時間見解很多。

至於黨內是否定調要陳明通救論文事件？鄭運鵬回應，這個不是政黨的工作需要去定調，怎麼會有定調的問題，並強調老師所提出的所有聲明，皆是根據其過去的指導經驗、過程及檔案。

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