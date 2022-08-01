陳時中參訪漫博會 回憶看過老夫子、受贈怪醫黑傑克

民進黨台北市長參選人陳時中，前往世貿一館漫畫博覽會，並親身體驗各展覽攤位，會後並接受媒體聯訪。（記者田裕華攝）

2022/08/01 12:13

〔記者吳柏軒／台北報導〕前衛福部長陳時中接受民進黨徵召參選台北市長，今（1日）參訪第21屆漫畫覽會，在動漫粉絲齊聚的場合中感受熱情，坦言過去自己年代看的是「老夫子」，並獲贈怪醫黑傑克漫畫，諸多禮物將與兒孫分享，也認為北市是文化之都，未來政府應努力發展創意與周邊產業蓬勃。

陳時中今上午10點抵達台北世貿一館，參訪第21屆漫博會，趁漫博最後1天來感受動漫文化，一一體驗包含主辦單位今年首辦的「原創IP風雲榜」，了解台灣原創小說與漫畫特色，不少出版社也紛紛獻上自家特色漫畫，如「怪醫黑傑克」或近期超人氣作品「間諜家家酒」等，也在主打台灣原創作品的「CCC創作集」攤位停留遊憩，並與漫博會形象公仔「漫寶」合影，也接受可愛玩偶「史迪奇」禮物，要帶回去給家人，十分享受動漫帶來的娛樂氛圍。

逛完漫博會後，陳時中表示，感受到一個相當美妙的文化，相信老中青大家都會喜歡，其中的學問也很深，如有人送一套「怪醫黑傑克」漫畫，大家就覺得（作品出版）比較久一點，但自己看過的漫畫是「老夫子」，大家可能沒聽過，今日收到許多禮物，自己兒孫應最高興，期待我回去一起玩，非常有趣。

陳時中也說，台北畢竟是一個文化之都，而動畫、漫畫許多人從小開始看，深植心裡形成特殊文化，未來如何讓創意發展更好、讓周邊產業蓬勃，是政府要努力的方向。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法