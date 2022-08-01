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    飛安會轉型運安會3週年 水路事故件數最多

    國家運輸安全調查委員會成立滿3週年，今天舉辦回顧與展望研討會。左三為副總統賴清德，中為主委楊宏智。（記者陳心瑜攝）

    國家運輸安全調查委員會成立滿3週年，今天舉辦回顧與展望研討會。左三為副總統賴清德，中為主委楊宏智。（記者陳心瑜攝）

    2022/08/01 13:07

    〔記者陳心瑜／台北報導〕國家運輸安全調查委員會成立滿3週年，今天舉辦回顧與展望研討會，運安會統計已結案事故共277件，以水路事故占最大宗，調查中事故共59件；運安會主任委員楊宏智則表示，基於飛安會時期建置的黑盒子實驗室的經驗，運安會完成規劃在宜蘭興建海陸空版的「國家運安工程研究中心」（運工中心），盼行政院長在最適當的時間簽核，讓此案能順利推動、動工。

    楊宏智說，運安會秉持精兵政策，規劃建置在宜蘭、造價17億的運工中心一案，需要增加、希望增加7至8位員額，盼運工中心能及時推動，並在各地區設置辦公室，萬一重大事故發生，反應速度更快，現在萬一發生在高屏的事故，運安會成員搭乘高鐵等交通工具，時間受到影響。

    他說，需要詳細規劃才會有具體的效益，而且要橫向的經常在運安會當中借重各領域專家，包括學術界、實驗室、國外退休等人才，樂見這樣的人才在運安會聚集可以發揮效應。

    近年軍用航空器事故頻傳，有立委提案修法運輸事故調查法，賦予運安會調查軍機事故職權。楊宏智今天說，軍機事故調查全不在運安會，不過運安會很樂意協助，因此希望國防部在運安會這邊建置黑盒子解讀能量，甚至可以到國防部認為想要建置的地方讓它能順利運作，藉此將重要資訊攤開，近期會展開這方面的討論。

    副總統賴清德出席致詞表示，感謝運安會3年來為了台灣的運輸安全不眠不休，因為運輸安全沒有假期，也沒時間表，必須全心投入，包括2019南方澳斷橋、去年太魯閣事件發生，運安會都能及時公布資訊，安定社會，讓事件能夠平穩地進行調查。

    賴清德說，運安會不是究責的單位，但應該有預防重於治療的態度，固然可以藉由國內外交通事故經驗，要求各事業單位建立制度性安全機制，不論危機處理、行政程序標準化或者人事管理等，這也代表運安會不能只是被動應該要主動，更應主動有計畫地進行評鑑，落實預防重於治療，不讓重大事故再度發生。

    楊宏智致詞時表示，運安會授命辦理普悠瑪鐵道事故調查的契機而成立。這3年來經歷了南方澳大橋複合式運輸事故、騰龍遊覽車重大公路事故，以及去年發生的太魯閣重大鐵道事故，一路走來同仁兢兢業業，抱持獨立、公正、專業之態度尋求事故真相，為改善台灣安全的運輸環境而努力。

    運安會表示，2019年8月1日由飛安會轉制，調查範疇由飛航事故擴增至鐵道、水路及公路重大運輸事故，執行國內重大海、陸、空運輸事故調查，於第一時間迅速釐清事故真相，弭平罹難者家屬傷痛，同時藉由運輸安全根源問題的挖掘喚醒社會關注運輸系統潛在危機。後續更配合太空法將安全調查範圍延伸至太空領域，協助國家火箭產業發展。

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