為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺北市

    轟狼狽為「堅」 王鴻薇向教育部檢舉陳明通違背學術倫理

    國民黨台北市議員王鴻薇緊咬民進黨桃園市長林智堅的論文爭議，今再開記者會砲轟林的論文指導教授、國安局長陳明通違背學術倫理，將向教育部檢舉。（記者鄭名翔攝）

    國民黨台北市議員王鴻薇緊咬民進黨桃園市長林智堅的論文爭議，今再開記者會砲轟林的論文指導教授、國安局長陳明通違背學術倫理，將向教育部檢舉。（記者鄭名翔攝）

    2022/08/01 13:13

    〔記者鄭名翔／台北報導〕國民黨台北市議員王鴻薇緊咬民進黨桃園市長林智堅的論文爭議，今再開記者會，砲轟林的論文指導教授、國安局長陳明通屢屢配合林智堅記者會發聲明，不僅是狼狽為「堅」，且昨日聲明中稱將林的論文給另名學生余正煌使用，明顯違背學術倫理，陳明通說法等同「自證己罪」，將向教育部提出檢舉。

    王鴻薇表示，過去陳明通三次發表聲明都是配合林智堅的記者會，代表兩人事先串供、狼狽為「堅」，設法為抄襲找藉口脫罪，最新說法更公然稱修改完林的論文後，在不知情狀況下給余正煌使用，此已公然違反學術倫理、陳明通說詞等同「自證己罪」。

    王鴻薇指出，依據教育部頒布「專科以上學校學術倫理案件處理原則」，若學位論文違反學術倫理，指導教授要負起監督不周責任，再據教育部函示，若學位論文不符專業或違反學術倫理，除指導教授有相對責任外，系所也應提出改進之道，若情節嚴重可要求該系所停招、減招或減少補助。

    王鴻薇批，林智堅與陳明通歷經一個多月各種說詞都無法釐清外界疑慮，且拒絕向台大說明，陳明通位居高位便為所欲為包庇林智堅，自導自演硬逼余正煌吞下，因此將向教育部及台大具名檢舉陳明通，若成立則台大國發所恐面臨停招、減招、無法獲得教育補助款等懲處。

    此外，關於林智堅委任律師黃帝穎提出，公證書證明2016年2月1日林智堅的論文被指抄製部分為最早存在，足認原創，並無抄襲，王鴻薇今請律師柯晨晧說明，強調公證書毋需審酌法律效果，因此無法據此作為林智堅並無抄襲的證據。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    陳時中評林智堅學倫案應交給專業 與林仍是盟友
    2022/08/01 11:13

    陳時中評林智堅學倫案應交給專業 與林仍是盟友
    競選團隊「鐵三角」大合體 林智堅：選舉終於要回到正軌
    2022/08/01 10:51

    競選團隊「鐵三角」大合體 林智堅：選舉終於要回到正軌

    視野永恆 環景唯一！單元特區全視角建築
    陳明通聲明稱借林論文給余正煌參考 林智堅：完全不知情
    2022/07/31 15:32

    陳明通聲明稱借林論文給余正煌參考 林智堅：完全不知情
    陳明通：我先修正林智堅論文再給余正煌參考 沒有誰抄誰的問題
    2022/07/31 13:17

    陳明通：我先修正林智堅論文再給余正煌參考 沒有誰抄誰的問題

    日本主婦推薦超市必買調味料 C/P值最高是它
    臺北市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播