轟狼狽為「堅」 王鴻薇向教育部檢舉陳明通違背學術倫理

國民黨台北市議員王鴻薇緊咬民進黨桃園市長林智堅的論文爭議，今再開記者會砲轟林的論文指導教授、國安局長陳明通違背學術倫理，將向教育部檢舉。（記者鄭名翔攝）

2022/08/01 13:13

〔記者鄭名翔／台北報導〕國民黨台北市議員王鴻薇緊咬民進黨桃園市長林智堅的論文爭議，今再開記者會，砲轟林的論文指導教授、國安局長陳明通屢屢配合林智堅記者會發聲明，不僅是狼狽為「堅」，且昨日聲明中稱將林的論文給另名學生余正煌使用，明顯違背學術倫理，陳明通說法等同「自證己罪」，將向教育部提出檢舉。

王鴻薇表示，過去陳明通三次發表聲明都是配合林智堅的記者會，代表兩人事先串供、狼狽為「堅」，設法為抄襲找藉口脫罪，最新說法更公然稱修改完林的論文後，在不知情狀況下給余正煌使用，此已公然違反學術倫理、陳明通說詞等同「自證己罪」。

王鴻薇指出，依據教育部頒布「專科以上學校學術倫理案件處理原則」，若學位論文違反學術倫理，指導教授要負起監督不周責任，再據教育部函示，若學位論文不符專業或違反學術倫理，除指導教授有相對責任外，系所也應提出改進之道，若情節嚴重可要求該系所停招、減招或減少補助。

王鴻薇批，林智堅與陳明通歷經一個多月各種說詞都無法釐清外界疑慮，且拒絕向台大說明，陳明通位居高位便為所欲為包庇林智堅，自導自演硬逼余正煌吞下，因此將向教育部及台大具名檢舉陳明通，若成立則台大國發所恐面臨停招、減招、無法獲得教育補助款等懲處。

此外，關於林智堅委任律師黃帝穎提出，公證書證明2016年2月1日林智堅的論文被指抄製部分為最早存在，足認原創，並無抄襲，王鴻薇今請律師柯晨晧說明，強調公證書毋需審酌法律效果，因此無法據此作為林智堅並無抄襲的證據。

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