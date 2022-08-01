林靜儀：陳時中跑行程收到熱情回饋 民眾期待非常明確

立法院民進黨團副幹事長林靜儀。（記者謝君臨翻攝）

2022/08/01 12:29

〔記者謝君臨／台北報導〕針對年底台北市長選舉，有民調顯示民進黨參選人陳時中的支持度似乎還沒有拉起來。對此，立法院民進黨團副幹事長林靜儀表示，民調包含特定的機構效應，選舉過程中每位參選人的特質和過去做事能力都會受到檢視，陳時中在跑行程時收到的回饋是非常熱情的，民眾對於參選人的期待是非常明確的，民調參考就好。

聯合報民調顯示，年底台北市長選戰藍綠陣營分別由立委蔣萬安和衛福部前部長陳時中出馬，對上現任市長柯文哲力挺的副市長黃珊珊，蔣獲28%選民支持，26%青睞陳時中，25%屬意黃珊珊。不過，32%選民看好陳時中贏面較大，聲勢高於蔣萬安的26%及黃珊珊的15%。

對此，林靜儀今（1）日於民進黨團輿情回應記者會中表示，我們對於所有民調都可以討論，也曉得民調有包含特定的機構效應或資訊，但我們也強調，第一，參選人在選舉過程中提出的政見，要說服的是多數選民，目前看到包含陳時中在過去協調部會或決策能力，應該可供大家在這3位參選人中評估他的能力。

林靜儀強調，民調是一回事，地方民眾支持度又是另一件事情，目前可以看到，陳時中在跑行程時，收到的回饋是非常熱情的，民眾對於參選人的期待是非常明確的，選舉剩不到4個月，地方組織、動員，以及整個選舉過程中每位參選人的特質，和他過去的做事能力都會受到檢視，民調參考就好。

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