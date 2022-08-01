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    中共恫嚇裴洛西訪台 林靜儀：粗暴、不文明的行為

    立法院民進黨團副幹事長林靜儀。（記者謝君臨翻攝）

    立法院民進黨團副幹事長林靜儀。（記者謝君臨翻攝）

    2022/08/01 11:50

    〔記者謝君臨／台北報導〕美國眾議院議長裴洛西動身訪問東亞，並傳出可能訪台，中共則不斷施以軍事恫嚇。對此，立法院民進黨團副幹事長林靜儀表示，裴洛西是非常高的民意代表身份，她要去友好國家參訪、對談，是人民對人民的行為，在民主國家必須受到高度尊重；可見中共對民主體制毫無尊重，其行為是非常粗暴、不文明的。

    裴洛西辦公室昨宣布，裴洛西已率領一支國會代表團啟程前往亞洲，將在這趟聚焦印度—太平洋地區的共同安全、經濟夥伴關係與民主治理的行程中，造訪新加坡、馬來西亞、南韓與日本，「重申美國對在該區（印太地區）的盟國與友人的堅定且不可動搖的承諾」。雖未提及台灣，但外界認為仍有機率訪台。

    對此，林靜儀指出，今早行政院長蘇貞昌也提到，對於訪團、國外訪賓會做最妥善的安排，目前黨團沒看到明確裴洛西議長的行程，不過她之前曾提到，非常期待台灣未來與其他友好國家的訪問，都成為我們的日常，很平凡正常的訪問。至於中共對於裴洛西可能訪台的行程作出軍事威脅，此舉充分表現出中共對於民主政治的不理解與不尊重。

    林靜儀說，在民主政治民主國家中，議長是非常高的民代身份，她要去和友好國家、想要參訪的國家進行對談，是人民對人民的行為，在民主國家必須受到高度尊重。中共用軍事威脅對待裴洛西可能訪台的消息，可見中共對於民主制度毫無尊重，對於人民擁有決策權毫無概念，是外交工作上非常粗暴、不文明的行動。

    林靜儀表示，俄烏戰爭之後，全球對於中國、俄羅斯等威權體制國家，他們對於區域和平的安全威脅是更有警覺，中共對裴洛西出訪的軍事恐嚇行動或宣稱，更加證實，也讓更多民主國家認為中共無法用民主制度友善看待。

    林靜儀強調，對於全球區域安全都造成威脅的國家，只會讓更多國家對他們更警覺、恐懼，甚至是提防，美國或其他國家將就印太戰略做更重要的討論，台灣會是中間很重要的一份子。

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