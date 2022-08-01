執行反柬埔寨詐騙攔阻勤務 航警成功勸說男子放棄搭機

航警局與刑事局今日在桃園機場針對飛往柬埔寨航班執行預防國人遭詐騙至柬埔寨關懷提問與攔阻勤務時，及時勸說一名蘇姓男子放棄前往柬埔寨賭場工作。（記者朱沛雄攝）

2022/08/01 13:46

〔記者朱沛雄／桃園機場報導〕航警局與刑事局今天清晨在桃園機場執行預防國人出國求職遭詐騙關懷提問與攔阻勤務時，發現一名準備搭機前往柬埔寨的蘇姓男子神情有異，員警上前關懷提問發現他是要前往當地求職，蘇男強調此行是上帝給的機會，員警拿出報導剪報和影片苦口婆心勸阻，告訴蘇男「遇到我們才是上帝最好的安排」，蘇男才放棄搭機，及時攔阻一樁詐騙憾事發生。

近日傳出多起台灣民眾遭詐騙集團誘騙至柬埔寨工作，被迫加入詐騙集團、限制人身自由甚至被販運事件，引起警政署長黃明昭重視，特別指示航警局與刑事局共同在桃園機場，針對飛往柬埔寨航班執行預防國人遭詐騙至柬埔寨關懷提問與攔阻勤務。

航警局刑事大隊與刑事局國際科員警今日清晨在飛往柬埔寨金邊航班報到櫃台前，高舉標語提醒民眾注意防詐騙時，發現辦完登機手續蘇姓男子拿著機票，注視員警舉牌的防詐騙標語，吸引員警上前關懷提問。

信奉基督教的蘇姓男子向航警表示，他日前在求職網站投遞履歷後，接到一位名叫「芳芳」的女子來電，邀請他去柬埔寨賭場擔任荷官的工作，還說不但薪資高，也有分紅抽成，讓他非常心動。蘇男家人對這份工作有疑慮，但芳芳一直來電邀約，並表示自己也同是基督教教友，這是上帝給蘇男的機會，要他好好把握，讓蘇男最後不顧家人和教友的勸阻，今天清晨拿著對方寄來的單程機票，準備搭機前往柬埔寨求職。

航警聽完蘇男的敘訴後發現蘇男應該是被詐騙集團以提供高薪工作伎倆欺騙，便拿出新聞報導剪報和影片，提醒勸說蘇男這是詐騙集團的詐騙伎倆，勸說他取消行程。勸說過程中蘇男不信警方說法，還說「這是上帝給他的機會」，高薪優渥的工作正等著他過去，對方買好單程機票，也安排了人在當地機場接機，他要好好的把握，不可以錯失。

由於實證案例都無法改變蘇男心意，航警改採懷柔方式，告訴蘇男「是不是上帝給你的機會我不知道，但是在你辦完登機證還碰到我的情況下，一定是上帝最好安排」，最後在航警苦口婆心不斷勸說下，蘇男總算放棄搭機。

航警局指出，自7月20日至8月1日期間，防詐騙關懷提問與攔阻勤務攔截旅客計17人，其中航警局主動攔阻成功計8人，航警局將持續該執行勤務，全力攔阻國人遭詐騙到國外；航警局同時呼籲國人當心詐騙集團所提國外「高薪工作」、「海外代購」、「親友團」，以及「包吃、包住、包機票」等詐騙伎倆。

航警局與刑事局員警今日在桃園機場針對飛往柬埔寨航班執行預防國人遭詐騙至柬埔寨關懷提問與攔阻勤務時，及時勸說一名蘇姓男子放棄前往柬埔寨賭場工作。（記者朱沛雄攝）

近日傳出多起台灣民眾遭詐騙集團誘騙至柬埔寨工作，被迫加入詐騙集團、限制人身自由甚至被販運事件，引起警政署長黃明昭重視，特別指示航警局與刑事局共同在桃園機場，針對飛往柬埔寨航班執行預防國人遭詐騙至柬埔寨關懷提問與攔阻勤務。 （記者朱沛雄攝）

近日傳出多起台灣民眾遭詐騙集團誘騙至柬埔寨工作，被迫加入詐騙集團、限制人身自由甚至被販運事件，航警局與刑事局今在桃園機場執行預防國人遭詐騙至柬埔寨關懷提問與攔阻勤務。（記者朱沛雄攝）

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