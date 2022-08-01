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    同居男友二度拋摔7月大男嬰致死 被判10年定讞

    潘男虐待女友與前方所生的7月大嬰兒致死，最高法院維持歷審見解，依家暴傷害致死罪判10年徒刑定讞。（資料照）

    潘男虐待女友與前方所生的7月大嬰兒致死，最高法院維持歷審見解，依家暴傷害致死罪判10年徒刑定讞。（資料照）

    2022/08/01 11:59

    〔記者溫于德／台北報導〕雲林潘男前年受託照顧女友與前夫所生的7月大嬰兒，卻不耐嬰兒哭鬧，二度單手抓起嬰兒拋摔，害嬰兒頭部撞到床頭櫃身亡，最高法院維持歷審見解，痛批潘男手法惡劣，依家暴傷害致死罪判10年徒刑定讞。

    26歲的潘男於2020年10月8日晚間照顧嬰兒，見嬰兒喝完奶後哭鬧，經他安撫無效，竟單手捉住包裹在嬰兒身上的浴巾，從房門口往房內地板猛力拋摔，受驚嬰兒雙手握拳繼續哭鬧。

    潘男接著二度猛力拋摔嬰兒，害其頭部的右後枕部部分撞擊房內木製床頭櫃後落地，因而受有後腦顱骨折出血、蜘蛛膜出血、嚴重腦損傷等傷害，並逐漸失去意識。

    潘男見狀趕緊為嬰兒進行人工呼吸，嬰兒的呼吸、心跳卻都無法恢復，一旁母親見狀雖立刻送醫，然而，嬰兒到院前心跳已停止，即便經過急救仍因中樞神經性休克而死亡。

    法院審理時，潘男否認故意傷害嬰兒，辯稱兩次都是用雙手抱住嬰兒腋下方式，經他彎腰把嬰兒從門口「輕」丟到軟墊上，軟墊上還有棉被、枕頭等物；他還強調，如果他以單手像打保齡球方式拋出嬰兒，嬰兒應該會直接撞到牆。

    一審雲林地院與二審台南高分院均根據法醫鑑定結果，認為本案嬰兒頭部的傷勢，一般都是經由人為移動去撞擊一個固定的物體所造成，且嬰兒的頭骨只是薄薄一片，尚未發育完成，軟骨成份較多，必須有外力介入，才有足夠力量導致像本案嬰兒頭骨骨折的傷勢。

    一、二審也依嬰兒母親的證詞得知，母親目睹潘男單手抓起嬰兒後，朝房間內地板軟墊方向用一定的力道拋摔兩次，一次是從背面抓起，另一次則是從正面，，因此，認定潘男拋摔嬰兒致死。

    一、二審審酌，潘男已有多次前科，堪稱素行不佳，又因自身情緒控管不佳，見嬰兒哭鬧，便將負面情緒情緒在毫無反抗能力的嬰兒身上，手法惡劣，依家暴傷害致死罪判他10年徒刑，最高法院駁回上訴定讞。

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