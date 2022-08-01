盼運安會化被動為主動 賴清德拋「應比照醫療主動評鑑」

國家運輸安全調查委員會成立滿3週年，今天舉辦回顧與展望研討會。左三為副總統賴清德，中為主委楊宏智。（記者陳心瑜攝）

2022/08/01 11:18

〔記者陳心瑜／台北報導〕國家運輸安全調查委員會成立滿3週年，今天（1日）舉辦回顧與展望研討會，醫界出身的副總統賴清德出席致詞拋出「運安會不只調查重大事故，也應比照醫療體系主動評鑑」，運安會主委楊宏智坦言「評鑑不是運安會職責」，但他認為可行，可以和各部會努力看看。

賴清德致詞表示，醫療體系每年都要面臨衛福部的評鑑，由委員會對各級醫院評鑑，沒有達到標準無法請領健保給付，這樣做就是為了確保醫療品質，所以他認為，除了被動調查事故，應藉由事故調查的經驗，就像醫療評鑑一樣，主動有計畫地進行評鑑，畢竟預防重於治療，運安會應該竭盡所能善盡，因為運安會存在的價值就是不讓重大事故再度發生。不管海陸空重大事故、造成任何程度的傷亡，都是社會非常悲哀的事情，對當事人家屬更不用說，因此要有這種任重道遠、化被動為主動的做法。

楊宏智受訪回應，評鑑不是運安會的職責，這是副總統有感而發，不過他在會中的簡報也有提到，運安會原來的職責是重大事故調查，副總統想法跟他一樣，都希望防患於未然，因此需要借重營運單位、監理單位，包括交通部重要機構站在一條線上互相協助才能達到，那是很好的理想，希望台灣做到並成為國際標竿。

至於未來有可能主動評鑑嗎？楊宏智受訪回應，同樣有與會的內政部政務次長陳宗彥都有些發想，他和陳次長會找時間再討論，看如何展開，他認為是可行、可以做，像是內政部主管空勤總隊，看看這幾個領域能否有規劃出來可以執行的規劃，一步步往前走，當然不是運安會的職責，但無妨，先努力看看，透過制度化、作出必要的修法，先從內政部開始，交通部等其他領域也有機會共同規範。

運安會前身為飛安會，飛安會歷經21個年頭，3年前因台鐵普悠瑪出軌事故，加速飛安會轉型為運安會，2019年8月1日正式成立，調查包括航空、鐵道、水路及公路之重大運輸事故，以促進運輸安全，為中央三級獨立機關。

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