蔣萬安攬功「助生叔叔」 蘇貞昌酸：有些人過去這樣也罵、那樣也罵

蘇貞昌今接受媒體聯訪，對於不孕症補貼的功勞爭議，蘇強調若能不分朝野同心合作，相信會讓政府更好做事。 （記者邱芷柔攝）

2022/08/01 10:45

〔記者邱芷柔／台北報導〕衛福部去年7月起擴大人工生殖補助，至今成功催生超過3千名寶寶，國民黨台北市長參選人蔣萬安日前受訪時不忘攬功，自稱是「催生叔叔」，不過卻遭到綠營立委搬出證據打臉，對此行政院長蘇貞昌今天受訪時表示，看到有些人在過去這樣也罵那樣也罵，編的預算拒絕審查又要杯葛，現在看到成果出來了！蘇強調，大家同心合作，相信會讓政府更好做事，感謝沿途每個參與的人。

蔣萬安日前受訪時強調人工生殖補助方案是經過他在立院「質詢、提案，成功推動」，不過民進黨立委管碧玲和林靜儀提出證據表示政策是源於她們的關心和發想，林靜儀更在臉書貼出對話紀錄，直酸真正的推手「是你的對手陳時中部長」。

蘇貞昌今出席身心障礙者權利公約第二次國家報告國際審查會議開幕式。會前接受媒體聯訪，對於不孕症補貼的功勞爭議，蘇貞昌先細數蔡政府的育兒政策，強調方方面面需要會規劃、有效率的政府，若能不分朝野同心合作，相信會讓政府更好做事。

蘇貞昌說，蔡英文總統上任以來，政府對於照顧國民用心用力，從還沒有出生照顧到老，政府不但是縝密的規劃、快速的行動，且非常有效率，具體給國民最好的照顧協助。

蘇舉例，像育兒津貼，去年2500元、上個月3500元，今天開始，每個小朋友5000元，第二胎6000元，第三胎7000元；另如租金補助。現在都已在進行，10月3號前就匯入戶頭。這些都需要有誠心、有魄力、會規劃、有效率的政府。

蘇也強調，行政院必須統合各部會意見，還要籌非常大筆錢，編列預算還要說服各方，並訂出執行的方法，讓全國能同步，這是多麼不簡單。

對於生育補助的功勞，蘇貞昌則意有所指提到，有些人過去這也罵、那也罵，編了預算拒絕審查又要杯葛，現在看到成果出來了！蘇表示，擴大人工生殖補助現在催生逾3000名新生兒，到年底就會有超過一萬名，這是非常具體、受朝野和國人一致歡迎、肯定的「有政府，會做事」，多麽期待國人也能不分朝野，大家同心合作，相信會讓政府更好做事，也感謝沿途每一個參與的人。

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