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    柬埔寨詐騙囚禁台人 「贖金1人2.2萬美元」被扣護照網路曝光

    有網友轉PO中國論壇資訊，有2台人被詐騙販運，甚至連兩人護照畫面都曝光。 （翻攝批踢踢）

    有網友轉PO中國論壇資訊，有2台人被詐騙販運，甚至連兩人護照畫面都曝光。 （翻攝批踢踢）

    2022/08/01 07:01

    〔記者鄭景議／台北報導〕近來外交部及警方接獲多起國人報案，指稱被騙到柬埔寨加入當地詐騙集團，遭沒收護照、控制行動自由甚至遭凌虐，刑事局警方破獲數起相關案件，網路上也有不少網友轉PO台人遭騙軟禁資訊，有YouTuber親自飛去救人並錄下過程，有人PO出在柬埔寨「行事曆」，昨晚更有網友轉PO中國論壇資訊，有2台人被詐騙販運，甚至連兩人護照畫面都曝光。

    一網友在批踢踢八卦版指出，中國波菜論壇留出的內容中，有兩名台灣人受騙到柬埔寨的對話紀錄，紀錄中顯示他們是被當銀行業務所引誘，但一下飛機就被賣到西港，在路上就被公開標價販售，贖金1人2.2萬美金，被扣的護照也曝光，讓原PO不禁發問「這兩人還回得來？」。

    臉書「爆廢公社」也有網友貼文，發出一名台灣女子被騙去柬埔寨後的經歷，從他行事曆中可發現，女子在2022年6月25日凌晨抵達金邊，才知道自己已經被賣掉，當晚就被轉賣，慘遭三人性侵，又被賣去飯店及酒店，過程不斷遭到性侵，短短四日內被賣給四間不同公司，直到7月1日警察登門之下才結束，但已經留下一輩子陰影。

    YouTuber「好棒Bump」也受託，親自飛到柬埔寨救人，還將驚險過程拍成影片，踢爆詐騙集團的5大手法，他表示人力銀行的高薪工作機會、FB招募國外人才、網紅發文分享賺錢機會、IG推薦爽賺錢工作以及社團分享的高薪工作、出國貸款、都是詐團騙人手法，也暴露台灣人被販賣的價碼，約是一人2至3萬美金，還會叫唆騙去的台灣人，再騙「5個台灣人過去」來拿獎金，令人細思極恐，身邊有友人家人去國外後教唆你，千萬要小心。

    批踢踢也有網友分享柬埔寨層為詐騙集團人口販運的過程，有網友指出，主因就是詐騙集團跟博弈集團寄生在台灣太久，過去多用台灣各社區大樓，現在台灣機房不好經營，開始往柬埔寨等東南亞國家發展，因為華語的語言優勢，台灣人經營詐騙業吃香，加上中國官方為了禁賭，2022年開始強制介入中國人民入境柬浦寨，導致台灣人成為誘騙首要目標。

    刑事局指出，目前接獲海外求助案，九成是在柬埔寨，已成立專案偵辦及積極救援中。警方呼籲國人赴海外工作要特別小心，勿輕信不合理的高薪徵人廣告；暑期也是社會新鮮人求職旺季，警方提醒網路求職尤要小心謹慎，以免成為人口販運對象。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    臉書「爆廢公社」也有網友貼文，發出一名台灣女子被騙去柬埔寨後的經歷。 （翻攝爆廢公社）

    臉書「爆廢公社」也有網友貼文，發出一名台灣女子被騙去柬埔寨後的經歷。 （翻攝爆廢公社）

    YouTuber「好棒Bump」也受託，親自飛到柬埔寨救人，還將驚險過程拍成影片，踢爆詐騙集團的5大手法。（翻攝YouTube頻道「好棒Bump」）

    YouTuber「好棒Bump」也受託，親自飛到柬埔寨救人，還將驚險過程拍成影片，踢爆詐騙集團的5大手法。（翻攝YouTube頻道「好棒Bump」）

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