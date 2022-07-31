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    憶15年前力邀陳時中入閣 謝長廷：很高興看到他「初心尚在」

    謝長廷憶起當年邀請民進黨台北市長候選人陳時中（見圖）的場景，祝願陳時中可以不忘初心，把事做好。（資料照，記者叢昌瑾攝）

    謝長廷憶起當年邀請民進黨台北市長候選人陳時中（見圖）的場景，祝願陳時中可以不忘初心，把事做好。（資料照，記者叢昌瑾攝）

    2022/07/31 23:59

    〔即時新聞／綜合報導〕2022年九合一大選11月將登場，各陣營候選人積極備戰。我國駐日代表謝長廷週日（7月31日）在臉書回憶，當年擔任行政院長時曾邀請民進黨台北市長候選人陳時中出任衛生署副署長的場景，祝願陳時中可以「不忘初心」把事做好。

    陳時中日前在臉書發文表示，他年輕時就開始投身民間公共事務，後來時任行政院長的謝長廷邀他擔任衛生署副署長，向原本表明婉拒之意的他說：「你努力了那麼久，一定有自己的理想，與其在民間尋找資源，不如一起來做做看。」​這句話影響陳時中甚深，「現在，我用當初謝院長對我說的話，來拜託大家。看到台北近年來緩步不前，我們都有同樣的焦慮，內心也感覺毋甘。大家對我有許多期待，但要推動城市進步，必須靠所有人投身其中，對社會好的事情就堅持去做。現在，初心不變，責任更大。​」

    對此，謝長廷今也在臉書上回憶起當年力邀陳時中的畫面，「都已經15年多了！但我還依稀記得那個場景，也記得那時的心情。的確，改革推動需要一群熱情有使命感的人投入，而不是一個人。但首（隊）長要提出願景，樹立標竿，謙虛包容，用人唯才等都很重要。師兄領進門，成就在個人，青出於藍的例子，彼彼皆是。」

    謝長廷接著說：「很高興看到阿中説：『現在，初心尚在』。我相信當時阿中由婉拒而接受的初衷就是初心，應該包含懷抱理想、共鳴感動、願意承擔、不畏困難等心念。坦白說，一旦踏入政界，在無情的攻擊、抹黑和權勢誘惑等複雜環境中，可以不忘初心並不容易。不忘初心 ，就能把事做好，一切困難都不是問題，相信阿中可以，祝福他！」

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