畫面曝光！假髮店正妹店員稱險遭性侵 網友驚呼：「麻吉弟弟」

台北一名假髮店的正妹女店員今日晚間發文，表示自己被一名神情恍惚，操ABC口音，疑似某「公眾人物」的人，走進店內試圖侵犯。（翻攝爆料公社）

2022/07/31 21:59

〔記者鄭景議／台北報導〕台北一名假髮店的正妹女店員今（31）日晚間發文，自稱被一名神情恍惚、操ABC口音、疑似某「公眾人物」進入店內企圖侵犯，除了PO出影片，也已報案提告；有網友一看不禁直呼，這不是藝人「麻吉弟弟」嗎？據了解，警方已經受理報案，依性騷擾申訴性平流程處理。

據了解，唱片公司回應，周立銘（麻吉弟弟）因為在美國的家人生病，電腦又被駭客入侵，資料被清空，身心俱疲，無法入眠，身體狀況欠佳，但當時沒有侵犯陌生人的意圖，造成店家困擾深感抱歉，現在也已恢復，狀態穩定，他本人也再一次透過公司向店家表示歉意。

該名女店員發文指稱，這名男子16日下午1時突然走進店內，用著ABC口音跟她要水喝，沒想到她進入休息室拿水時，男子卻跟上，並嘗試對她肢體接觸，「試圖想侵犯我…所幸我擋了下來安撫他的情緒讓他坐在客座位區，等他坐下來後看他搖頭晃腦的喝水沒有馬上離開，很怕他會再次對我有肢體上的動作侵犯我」。

網友看了女子的影片，不禁直呼，這不就是藝人「麻吉弟弟」嗎？不少網友紛紛留言「真的是你嗎立銘」、「我來朝聖」、「所以是嗎！？」

警方表示，被害女子31日晚間到台北市大安警分局敦化南路派出所報案，警方初步研判，畫面顯示男子伸手卻被女方擋下，涉及讓女子身心不適，目前依性騷擾防治法規定，受理性騷擾申訴性平流程。

網友一看不禁直呼，這不是藝人「麻吉弟弟」嗎？（記者鄭景議翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法