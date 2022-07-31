吳釗燮與美日使節出席中職明星賽 外交部︰民主夥伴就像棒球隊友

外交部長吳釗燮今與美國在台協會（AIT）處長孫曉雅（Sandra Oudkirk）、捷克駐台代表朗樂（Patrick Rumlar）、波蘭駐台代表高則叡（Cyryl Kozaczewski）及日本駐台副代表服部崇一同出席中職明星賽。（取自外交部臉書）

2022/07/31 20:46

〔記者呂伊萱／台北報導〕外交部長吳釗燮今與美國在台協會（AIT）處長孫曉雅（Sandra Oudkirk）、捷克駐台代表朗樂（Patrick Rumlar）、波蘭駐台代表高則叡（Cyryl Kozaczewski）及日本駐台副代表服部崇一同出席中職明星賽。外交部說，美、日、捷克、波蘭、斯洛伐克及立陶宛去年即時提供台灣疫苗，展現民主夥伴互助精神，如同棒球比賽無法孤軍奮戰。

外交部臉書今天分享，吳釗燮今和美、日、捷克、波蘭、日本等駐台人員，一同前往台中洲際棒球場，出席睽違2年的中華職棒明星對抗賽，並一同與職棒球員合照及互動，體驗台灣棒球熱！

外交部寫道，去年台灣疫情升高時，好夥伴美國、日本、捷克、波蘭、斯洛伐克及立陶宛即時提供疫苗，展現民主夥伴互助的精神，就像棒球比賽無法孤軍奮戰，需要隊友carry，「而面對疫情我們需要彼此合作！」

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