安倍晉三「密會」李登輝往事 早川友久：岸信夫致電邀約

台灣智庫、李登輝基金會今日共同主辦「脫古改新：預約台日下一個五十年」學術論壇。李登輝日本秘書早川友久（左一）、前交通部長林佳龍（左二）、前亞東關係協會會長彭榮次（右二）出席圓桌論壇分享與李登輝之間的往事。（記者陳鈺馥攝）

2022/07/31 19:51

〔記者陳鈺馥／台北報導〕李登輝前總統逝世屆滿2週年，台灣智庫、李登輝基金會今日共同主辦「脫古改新：預約台日下一個五十年」學術論壇。曾任李登輝日本秘書的早川友久於圓桌論壇談及，2015年李登輝訪日與日本首相安倍晉三會面，當時是岸信夫來電傳達安倍想見李前總統，他當晚怕李登輝太興奮影響睡眠，隔日一早才告訴李待會將與安倍共進早餐。

早川友久透露，李登輝那次訪問日本的行程，是安倍胞弟岸信夫等人邀請李前總統去日本國會演講，抵達東京第二天晚上，他接到岸信夫的來電，傳達安倍晉三明早想赴飯店見李登輝。

早川友久指出，他擔心李登輝太興奮睡不著，當晚並沒有講，而是隔天一大早才跟李登輝講，安倍晉三早上8點要一起來吃早餐，安倍當天就經由秘密通道前往，當時家屬李安妮也在場，雙方先是拍照留影，後來家屬離開後，李登輝和安倍就開始聊天，就像許久不見的父親與兒子見面，大概聊了30分鐘，過程相當開心。

他提及，安倍與李登輝見面一事會被日本東京電視台曝光，那是因為當天早上該台記者發現安倍到飯店與日本友人吃飯，被察覺中途離席去洗手間30分鐘都沒回來，當時日媒揣測是偷偷去見李登輝，後來看到李登輝時堵訪問與安倍晉三見面過程如何？結果李前總統回答「他不能講」，事情才曝光的。原本台日雙方都已約定，若遇到媒體有提問要說「沒有」否認。

前亞東關係協會會長彭榮次表示，今年是李登輝逝世2週年及日本前首相安倍近期也不幸過世，2人在2000年開始接觸，一切彷彿是上天安排的。當年小布希當選美國總統，台灣經過民主選舉政黨輪替，當時中共看到日本政壇正值亂流，想拉攏日本親中派來分化台日關係。

彭榮次憶及，當時日本政府要職大多被親中派佔據，2001年李登輝以卸任總統身分欲前往日本岡山進行心臟血管手術，那時日本首相都不做決定，時任日本外務大臣的河野洋平是標準的「反台親中」，雖然首相是森喜朗，但日本國內政壇多是親中派為主。

彭榮次說，李前總統赴日就醫是人道問題，當時日本內閣官房長官是福田康夫，台灣在日本政壇唯一靠山就是安倍晉三，為了能夠成行，當年召開國際記者會指責日本政府害怕中共「怕到膽子比老鼠還小」，這件事給了安倍力量，安倍為了李登輝赴日不惜槓上福田康夫，最後藉由輿論促成李登輝訪日，還記得當時下榻住在大阪帝國飯店，很多人來慰問加油。

新北市長參選人、前交通部長林佳龍表示，台灣、日本與李登輝各有說不完故事，李登輝代表的是新台灣人精神，研究李登輝就是研究台灣學，盼將此繼續發揚下去。

林佳龍提及，李登輝總統卸任後，他2014年在台中要競選台中市長，當時李前總統正準備最後一次的環島，那時李前總統所講的話，最接近辭世之前最關心的課題，包括二次民主改革、怎樣強化人民作主的地方自治，台灣民主不能只是程序上民主，而是要讓人民真正作主，能夠民有、民治、民享。

林佳龍指出，「脫古改新」是李前總統所創名詞，也就是寧靜革命、和平轉型，在民主變革中，能於狂風暴雨領航船隻前行走向民主，李前總統讓世界看見台灣，讓世界需要台灣，讓世界喜愛台灣。

林佳龍認為，「脫古改新」最後的轉變是需要勇氣，李前總統對時機的掌握，背後可能也有上帝指引，「民之所欲、常在我心」，該變的時候是雖千萬人吾往矣，這已經是一種境界，真的是藝高人膽大，帶領台灣取得世界的尊敬。

林佳龍也說，日本前首相安倍晉三的離開就像櫻花殞落一般，李前總統逝世則是化為「千風之歌」，未來日本憲法第9條若能修改，或可稱之為「安倍條款」，讓日本可以成為一個正常國家。

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