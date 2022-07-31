週一至週三留意大雨突襲 氣象局曝本週天氣三階段變化

中央氣象局提醒，全台週一到週三受低壓帶影響天氣不穩定，有時會被雨突襲，外出活動建議攜帶雨具以備不時之需。 （中央氣象局提供）

2022/07/31 19:20

〔記者陳心瑜／台北報導〕中央氣象局表示，本週天氣三階段變化，大範圍的季風環流（大低壓帶）明（8月1日）起通過台灣，影響全台未來一週前半週天氣不穩定，尤其週一至週三「有時會被雨突襲！」須留意短延時強降雨，外出須攜帶雨具備用，又以週二、週三水氣最多和降雨範圍最廣；週四之後太平洋高壓漸增強、降雨趨緩；週五至下週日只剩下西半部地區和東半部山區有午後雷陣雨。

目前西北太平洋共有2個颱風，包括第5號颱風桑達（Songda，越南提供）、今天下午2時形成的第6號颱風翠絲（Trases，柬埔寨提供，啄木鳥之意），但雙颱距離台灣只會越來越遠、不影響台灣天氣，全台明起至週三較需留意大低壓帶通過台灣所帶來的短延時強降雨。

明天不下雨時仍然高溫炎熱，氣象局對7個縣市發布高溫資訊，提醒明中午前後須留意36度或以上高溫，其中宜蘭縣、台東縣地區，台北市盆地，花蓮縣縱谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率；桃園市、新竹縣地區，新北市盆地為黃色燈號。

中央氣象局預報員張承傳說，今天桃園、新北近山區，新竹以北，宜花東都有午後雷陣雨的發展，晚上已稍微趨緩。

張承傳表示，低壓帶明起至週三影響台灣，週一至週三容易有短延時強降雨，週四起低壓帶遠離，週五開始至下週日天氣較穩定，恢復典型的夏季天氣型態。

張承傳表示，明天週一降雨開始變多，中南部地區清晨須留意較大雨勢，全台容易有局部短暫陣雨或雷雨，須留意有短延時強降雨發生。清晨至上午中南部地區易有局部大雨、午後各地山區容易有局部大雨或短延時豪雨；週二、週三雨勢最大、雨區最廣，南台灣、台東、澎金馬地區不定時有驟雨，南台灣雨勢最明顯的時段常在清晨到上午間，北部、東半部雖然下雨時間比較短暫，但午後也有雨勢。中南部、台東地區及全台山區要留意局部大雨。

週四是過渡期，太平洋高壓漸增強，低壓帶及水氣逐漸往西移動，但午後各地山區仍有局部大雨發生的機率。

週五至下週日低壓帶遠離，降雨趨緩，台灣處在高壓邊緣，全台上午大多為多雲到晴，午後西半部地區及東半部山區有局部短暫雷陣雨。

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