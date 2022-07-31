管碧玲批「捷運準備好是謊言」 黃珊珊嗆：搞清楚再來質疑

台北市副市長黃珊珊（圖）31日為台北市議員參選人黃瀞瑩站台致詞並接受媒體訪問。（記者塗建榮攝）

2022/07/31 17:56

〔記者蔡思培／台北報導〕台北市長參選人近來針對交通問題槓上，民進黨參選人陳時中提出8年建設捷運的目標，台北市副市長黃珊珊則說，台北市正在蓋萬大線，環狀線也在招標。陳時中競選總部政策小組總召集人管碧玲今卻說，捷運東環線只有規劃，還沒設計也還沒編預算，質疑黃說謊。對此黃珊珊表示，管可能不知道環狀線有分東環、南環、北環，「請管委員搞清楚一點再來質疑吧」。

黃珊珊下午出席民眾黨行程，並接受媒體聯訪。對於陳時中稱8年要蓋捷運，黃表示，陳不了解實際上是沒有營造廠願意承擔工程。黃指出，台北市環狀線預算已通過，但招標多次都流標，相關預算雖已追加50%，都沒有標出去，她大酸「那陳部長要開個營造廠商來標嗎？」

黃珊珊說，環狀線標不出去不是政府的問題，是整個國家缺工缺料、營建物價飆漲等問題，任何人開了還口都做不到，不是大家承諾問題，而是能不能解決整個國家遇到的公共工程問題。黃說，過去已拜託很多營造廠商投標，但廠商都解釋現在有很多民間、科技廠工程，已佔據工廠多數量能。黃表示，整個國家就這麼多人，若要8年蓋捷運是否要引進更多人進來，這她沒有意見，但就是要拿出作法。

對於管碧玲質疑捷運東環沒編預算，更批黃珊珊說捷運準備好是在說謊，黃珊珊聽到反問，「管委員應該對高雄比較熟吧？」黃表示，環狀線有分北環、南環、東環，北環、南環都已核定且在招標中，東環段也已送中央核定，中央核定就可以往下走。黃強調，管碧玲講環狀線，可能不清楚還有分東環、南環、北環，「請管委員搞清楚一點再來質疑吧」。

黃珊珊下午出席民眾黨黨員座談會。（黃珊珊辦公室提供）

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