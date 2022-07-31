造價67億北藝剛開幕就漏水 鍾佩玲：北市府解方竟是放「接水盤」

正在開幕期的台北表演藝術中心硬體設施問題不斷。（記者鄭名翔攝）

2022/07/31 16:16

〔記者鄭名翔／台北報導〕台北市政府斥資67億打造號稱國際級的台北表演藝術中心，甫迎開幕就傳出座椅毀損、動線不佳等問題，但北市府未積極改善，被議員鍾佩玲再揪出，北藝招牌建築「球劇場」出現漏水，但市府解方竟非設法抓漏，而是加裝「接水盤」，實在太離譜，另還有無障礙通道、廁所設置不符法規等問題，痛批主責的文化局態度傲慢、擺爛搪塞，恐令北藝貽笑國際。

對此，北市文化局代理局長蔡宗雄表示，球劇場漏水係因外牆工程問題，然因原承包的理成營造已倒閉，無法再拆除外牆施工，因此經文化、捷運、工務3局長會議決議採室內止水方式，於漏水點加裝接水盤排水；而無障礙通道及廁所理應經過驗收才會取得使用執照，如今被議員揪出問題，將再與建管處會勘了解。

歷經波折的北藝耗時近12年，終於今年7月喜迎開幕季，卻被觀演民眾發現多處座椅破損、座位有視覺死角、動線規劃不當、標誌標線不清等諸多問題，蔡宗雄曾坦言劇場標尚未完成驗收，而座椅則會於8月首週完成改善，但再被議員們追出諸多缺失。

鍾佩玲指出，柯文哲曾稱組成北藝試營運小組解決各項問題，但經查發現，北藝最具代表性建築「球劇場」出現外牆漏水問題，但試營運小組的3首長會議中竟未研議抓漏等具體改善方案，反而決議採室內止水方式，於漏水點以「接水盤」排水，如同人民買新房卻在屋內放盆裝漏水般，實在太離譜，如此世界級場館恐會貽笑國際。

而北藝外圍的無障礙坡道未設於主要出入口，也未依照法規於入口、轉角處設置明顯引導標誌，且廣場內鋪設鵝鑾石更令身障者窒礙難行，劇場內的無障礙座位所在樓層與殘障廁所並無相連，諸多對身障者不友善規劃，令鍾佩玲怒批市府未記取過去台北流行音樂中心無障礙設施被監察院糾正的前車之鑑，要求文化局立即檢討改善，勿持續傲慢擺爛。

議員許家蓓則提醒，北藝設計監造廠商今年再提出追加4.8億服務費要求，雖經協調後降至2.7億，但北市府仍不願全額買帳，恐留下約2億爛帳給下任市長處理，呼籲文化局「當一天和尚敲一天鐘」，於柯文哲任內妥為處理；蔡宗雄指出，市府認為追加6、7千萬在合理範圍，因此目前正進行第6次調解，尚未定案。

此外，台北市長柯文哲日前稱，北藝營運後每年將會虧損2至5億，議員江志銘主張，市府補助不該無限度，應要求北藝提出完整財務規劃並於期限內達到收支平衡，且將財務狀況列為考核目標；蔡宗雄指出，評估北藝財務狀況將優於兩廳院，預計20年可達到自償目標，而最高補助預算為今年4億，後將逐年下降並達穩定，自信「北藝會成為北市的驕傲」。

北市議員鍾佩玲再揪出，北藝招牌建築「球劇場」出現漏水，但市府解方竟非設法抓漏，而是加裝「接水盤」，怒批實在太離譜。（記者鄭名翔翻攝）

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