批陳時中8年捷運目標「緣木求魚」 黃珊珊：開支票難解決流標問題

台北市副市長黃珊珊今表示，當前因缺工缺料，導致捷運環狀線南、北環斷多次流標，單靠開支票、喊幾年做完等均是緣木求魚。 （北市府提供）

2022/07/31 15:19

〔記者鄭名翔／台北報導〕台北市長選戰近期聚焦交通問題，民進黨參選人陳時中提出8年建設捷運的目標，競選對手、台北市副市長黃珊珊今表示，當前因缺工缺料，導致捷運環狀線南、北環斷多次流標，即便預算追加近50％依然難解，強調此為國家級公共工程問題，單靠開支票、喊幾年做完等均是緣木求魚。

陳時中日前喊出8年捷運建設目標，卻被黃珊珊潑冷水酸「開營造廠標工程比較快」，陳時中今早引台北市長柯文哲曾說「任何事情一開始就認為不可能，就永遠沒有改進可能」反擊，稱縮短工期為全體市民希望，參選人必須抱持此理想努力，否則將全無成果。

黃珊珊今下午出席萬芳商圈的「萬芳宴」發表會，會後受訪再談及捷運建設議題，稱當前串連內湖的捷運東環段正送交中央核定，但難題在於因近年缺工缺料，導致環狀線的南、北環段多次流標，即便北市府追加近50％預算依然難解。

黃珊珊強調，捷運工程並非靠單純「開支票」，須務實面對缺工缺料的國家級公共工程問題，若無法順利招標，無論開支票、喊幾年完工都是「緣木求魚」，此不僅是北市幾名參選人的問題，更是國家應立即面對的難題。

至於台北市長柯文哲自稱是「第四組參選人」，外界評析黃珊珊恐被邊緣化，黃珊珊則強調，將應做的事做好，任何政策須清楚說明白，除批評外更重要是提出解方。

而陳時中日前推出競選主視覺，飽受藍營批評；黃珊珊認為，審美觀各有不同，每個參選人推出的主視覺被批評很正常，但只要清楚表達訴求、開心就好，其餘就看市民接受度，不用對他人多做批評。

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