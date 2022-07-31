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    染疫死亡+34！ 20多歲男住院確診隔天死亡

    指揮中心發言人莊人祥說明最新疫情。（指揮中心提供）

    指揮中心發言人莊人祥說明最新疫情。（指揮中心提供）

    2022/07/31 14:52

    〔記者林惠琴／台北報導〕中央流行疫情指揮中心今日公布武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）新增34例死亡，年齡最輕的是一名20多歲男性，未曾接種疫苗，本身有創傷性腦損傷等病史，因為肺炎、高燒39.6度送醫，住院期間確診COVID-19，由於病況持續惡化而於確診隔天死亡。

    指揮中心發言人莊人祥表示，新增34例死亡，為19例男性、15例女性，年齡介於20多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、33例具慢性病史、16例未接種3劑 COVID-19疫苗。確診日介於今年6月23日至7月27日，死亡日期介於7月12日至7月28日。

    其中，最年輕為20多歲男性，未曾接種疫苗，10多年前因為車禍造成創傷性腦損傷、長期臥床，7月8日因為肺炎、發燒至39.6度送醫，住院期間病況不穩定，15日確診COVID-19，給予瑞德西韋等藥物治療，但仍不幸出於肺炎併多重器官衰竭、病況持續惡化，進而在16日晚上病逝。

    根據指揮中心統計，今年1月1日至7月30日，本土病例累計453萬2657例，其中，中重症2萬1016例，死亡8074例。

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