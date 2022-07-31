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    首頁　>　臺北市

    女大戶集資4千萬元買股 錢匯出人就被踢出群組

    刑事局提醒，高額獲利、穩賺不賠，都是鏡花水月。（記者姚岳宏翻攝）

    刑事局提醒，高額獲利、穩賺不賠，都是鏡花水月。（記者姚岳宏翻攝）

    2022/07/31 15:51

    〔記者姚岳宏／台北報導〕新北市一名年約60歲的股市女大戶，3月初收到邀集投資股票的簡訊，女大戶好奇加入簡訊提供的LINE帳號，對方自稱是投顧助理，並將她拉入另個投資大群組內，女大戶先觀察1個月，發現群組內「投資夥伴」真有高額獲利，遂下載對方使用的「萬邦」App，起初帳戶內真有獲利，她找朋友集資再加碼投資，3個月匯出達4千萬元，沒想到要出金時，對方開始推拖，甚至把她踢出群組，女大戶才知自己遭詐騙。

    刑事警察局指出，歹徒大肆利用簡訊及iMessage發送飆股投資訊息，誘騙民眾加LINE詢問，引導民眾至投資群組後，再由投顧老師於群組中標榜「穩賺不賠、高額獲利」等話術不斷對民眾洗腦，並以放長線釣大魚的模式「慢慢磨」，民眾初期投資時，確實收到收益，等再投入更大筆金額，詐團即將被害人踢出群組，封鎖LINE，被害人的錢就如同打水漂，一去不復返。

    警方調查，女大戶加入的群組，群組內投顧老師「劉煒期」會報明牌，向大家推薦幾支股票，女大戶默默觀察1個月，發現群組內的其他人真有獲利，在大家鼓吹下，便下載並註冊對方使用的「萬邦」App，綁定自己的銀行帳戶作為出金使用。

    女大戶跟投顧老師「劉煒期」說要入金，對方即提供銀行帳號供她匯款，並說完成後再將匯款明細拍給老師看，該App就會出現相對應的入金金額。

    幾次操作後，向對方申請出金，初期確有獲利金額匯回女大戶個人戶頭，更讓她確信真有高額獲利，先後陸續找11位朋友，共同集資進行股票投資，從3月底至6月底，3個月期間女大戶前後匯款30次，匯出新台幣4千萬元，直到上個月女大戶想再申請出金時，對方開始推拖，最後被強制退出群組，女大戶才發現自己遭詐。

    165反詐騙諮詢專線提醒，進行股票投資時，應使用合法證券平台，若遇到穩賺不賠的高報酬投資標的，或佯稱只要匯款就能幫忙賺錢，就是詐騙，若收到可疑簡訊，可前往165全民防騙官方網站進行檢舉。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    警方提醒投資股票應使用合法證券平台。（記者姚岳宏翻攝）

    警方提醒投資股票應使用合法證券平台。（記者姚岳宏翻攝）

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