公布印太行程仍未提台灣 裴洛西：此行強調對盟國及朋友承諾

美國聯邦眾議院議長裴洛西訪問亞洲，在行前記者會上表示，她對即將訪問這些國家感到「非常興奮」。（美聯社）

2022/07/31 14:38

〔記者呂伊萱／台北報導〕美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）率團訪問亞洲，其辦公室今天發布新聞稿說明指出，代表團將訪問新加坡、馬來西亞、韓國和日本。外界關注裴洛西會否造訪台灣，但該聲明並未提及台灣。裴洛西強調，此行將重申美國對區域盟國及朋友堅定、不可動搖的承諾。

裴洛西說明，此行聚焦關注印太區域共同的安全、經濟夥伴關係和民主治理。美國國會代表團訪問行程中將舉行高層會議，討論如何進一步推進共同利益和價值觀，包括和平與安全、經濟增長和貿易、COVID-19大流行、氣候危機、人權和民主治理。

裴洛西指出，在拜登總統的有力領導下，美國堅定致力於在印太區域推動明智的戰略，一個自由和繁榮的印太地區對美國和全球的繁榮至關重要。

裴洛西分享，代表團飛機在夏威夷停留加油，聽取美軍印太司令部的簡報，並參觀珍珠港紀念館和亞利桑那號航空母艦，代表團向在珍珠港慘烈襲擊中喪生的英勇軍人表示敬意，在整趟旅程中也將繼續傳達國會和國家對駐外美軍的無盡感謝，他們使該區域和世界更加穩定安全。

根據新聞稿，裴洛西所率的代表團成員包括眾議院外交委員會主席米克斯（Gregory Meeks）、眾議院退伍軍人事務委員會主席高野（Mark Takano）、 眾議院籌款委員會副主席德爾本（Suzan DelBene）、眾院情報常設特別委員會成員克利什納穆希（Raja Krishnamoorthi）以及眾院軍事委員會兼外委會成員金安迪（Andy Kim）。

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