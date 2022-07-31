為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺北市

    公布印太行程仍未提台灣 裴洛西：此行強調對盟國及朋友承諾

    美國聯邦眾議院議長裴洛西訪問亞洲，在行前記者會上表示，她對即將訪問這些國家感到「非常興奮」。（美聯社）

    美國聯邦眾議院議長裴洛西訪問亞洲，在行前記者會上表示，她對即將訪問這些國家感到「非常興奮」。（美聯社）

    2022/07/31 14:38

    〔記者呂伊萱／台北報導〕美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）率團訪問亞洲，其辦公室今天發布新聞稿說明指出，代表團將訪問新加坡、馬來西亞、韓國和日本。外界關注裴洛西會否造訪台灣，但該聲明並未提及台灣。裴洛西強調，此行將重申美國對區域盟國及朋友堅定、不可動搖的承諾。

    裴洛西說明，此行聚焦關注印太區域共同的安全、經濟夥伴關係和民主治理。美國國會代表團訪問行程中將舉行高層會議，討論如何進一步推進共同利益和價值觀，包括和平與安全、經濟增長和貿易、COVID-19大流行、氣候危機、人權和民主治理。

    裴洛西指出，在拜登總統的有力領導下，美國堅定致力於在印太區域推動明智的戰略，一個自由和繁榮的印太地區對美國和全球的繁榮至關重要。

    裴洛西分享，代表團飛機在夏威夷停留加油，聽取美軍印太司令部的簡報，並參觀珍珠港紀念館和亞利桑那號航空母艦，代表團向在珍珠港慘烈襲擊中喪生的英勇軍人表示敬意，在整趟旅程中也將繼續傳達國會和國家對駐外美軍的無盡感謝，他們使該區域和世界更加穩定安全。

    根據新聞稿，裴洛西所率的代表團成員包括眾議院外交委員會主席米克斯（Gregory Meeks）、眾議院退伍軍人事務委員會主席高野（Mark Takano）、 眾議院籌款委員會副主席德爾本（Suzan DelBene）、眾院情報常設特別委員會成員克利什納穆希（Raja Krishnamoorthi）以及眾院軍事委員會兼外委會成員金安迪（Andy Kim）。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    裴洛西預計今抵亞洲 明出席新加坡商會演講
    2022/07/31 13:08

    裴洛西預計今抵亞洲 明出席新加坡商會演講
    裴洛西擬訪台引中國抗議 蔡其昌：訪台是美國主權的展現
    2022/07/31 12:07

    裴洛西擬訪台引中國抗議 蔡其昌：訪台是美國主權的展現

    換耳機趁現在！自由讀者限定優惠
    另類嗆中？裴洛西訪亞洲 加油機呼號竟是「WHO SCARE」
    2022/07/31 09:56

    另類嗆中？裴洛西訪亞洲 加油機呼號竟是「WHO SCARE」
    中立國開噴戰狼！瑞士：若中侵台 國際制裁比俄更嚴厲
    2022/07/31 07:47

    中立國開噴戰狼！瑞士：若中侵台 國際制裁比俄更嚴厲

    揪好兄弟吃香喝辣！中元普渡新風味
    裴洛西亞洲行引關注！ 美軍波音C-40C啟航...9萬多人線上等
    2022/07/31 06:28

    裴洛西亞洲行引關注！ 美軍波音C-40C啟航...9萬多人線上等
    胡錫進恫嚇裴洛西訪台 龐皮歐：這是美台兩個主權國家的事
    2022/07/30 20:22

    胡錫進恫嚇裴洛西訪台 龐皮歐：這是美台兩個主權國家的事
    臺北市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播