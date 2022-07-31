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    學者：日本可透過CPTPP 與台灣共同對抗中國敵意資本

    政治大學國際事務學院教授李世暉今日於「脫古改新：預約台日下一個五十年」學術論壇表示，日本可透過CPTPP與台灣共同對抗中國的敵意資本，可透過與台灣交涉談判過程中，參考台灣處理中國資本的經驗，共同建立安全的資本市場經濟。（記者陳鈺馥攝）

    政治大學國際事務學院教授李世暉今日於「脫古改新：預約台日下一個五十年」學術論壇表示，日本可透過CPTPP與台灣共同對抗中國的敵意資本，可透過與台灣交涉談判過程中，參考台灣處理中國資本的經驗，共同建立安全的資本市場經濟。（記者陳鈺馥攝）

    2022/07/31 14:57

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕台灣爭取加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），政治大學國際事務學院教授李世暉今日於「脫古改新：預約台日下一個五十年」學術論壇表示，日本可透過CPTPP與台灣共同對抗中國的敵意資本，可透過與台灣交涉談判過程中，參考台灣處理中國資本的經驗，共同建立安全的資本市場經濟。

    李世暉指出，日本自泡沫經濟之後即陷入了通貨緊縮（deflation）與經濟衰退的惡性循環。2012年12月26日安倍晉三就任日本首相後，為了扭轉日本經濟發展的頹勢，克服通貨緊縮問題，提升日本產業的國際競爭力，將無限的貨幣寛鬆作為「安倍經濟學」的核心政策。

    李世暉分析，持平而論，安倍經濟學並未達成初設定的經濟目標，但透過確保就業穩定以維持政權在民意支持上，安倍經濟學確實達成其政治目標。進入2022年5月後，日圓兌美元多次跌破130日圓關卡，創下了20年以來的新低點。

    李世暉提及，日圓匯率持續下跌的原因，除了美國政府的強勢美元政策带來的影響外，日本銀行的寛鬆貨幣政策也是關鍵因素。對此，日本的財經媒體與經濟學家出現兩種不同的觀點。一種是日圓貶值可帶動出口的良性貶值觀點。日圓值除了可促進出口之外，也降低了包括台積電在內的高科技廠商到日本投資的成本。

    另一種觀點是，日圓貶值將導致停滯型通貨膨脹的惡性貶值觀點。認為日本與其他主要國家的利率差距將逐漸擴大，國際資金將陸續撤離日本金融市場而带來進一步的衰退。在此一變動的國際政治經濟環境下，日本提出了經濟安全保障政策，而台日之間的經貿互動也將以供應鏈重組為基礎，建立全面經濟夥伴關係為目標。前者包括半導體、電動車、電池等領域科技產業供應鏈的共同建置；後者則是以CPTPP為主要的互動舞台。

    對於台灣加入CPTPP對日本的影響？李世暉分析，日本可透過CPTPP，與台灣共同打造安全的科技供應鏈。在日本積極形成敏感科技的發展，強韌供應鏈的建構等經濟安全保障戰略思維的過程中，台灣的科技研發實力與強大的半導體製造能力，是日本發展敏感技術，建構強韌供應鏈時的最佳合作夥伴。

    李世暉表示，日本也可透過CPTPP，與台灣共同對抗中國的敵意資本。除了科技安全之外，金融安全也是印太區域經濟關注的重點，當中國也遞件申請CPTPP之際，日本可透過與台灣交涉談判過程中，參考台灣處理中國資本的經驗，共同建立安全的資本市場經濟。

    他指出，日本更可透過CPTPP，與台灣共同取得印太地區乃至於全球電動車市場的優勢，日本電動車的起步晚於美國與中國，在電動車勢必取代汽油車的趨勢下，借重台灣的ICT製造能力，例如馬達、電池、車用晶片等，日本車廠可望後來居上。

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