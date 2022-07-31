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    首頁　>　臺北市

    死性不改！男子2天內2度酒駕拒測 南港警祭出36萬元罰單

    警方發現鄭男前一天才在新莊有拒絕酒測紀錄，當場祭出36萬元拒測罰單，並移置保管車輛，告發鄭男未依順向行駛交通違規。 （記者鄭景議翻攝）

    警方發現鄭男前一天才在新莊有拒絕酒測紀錄，當場祭出36萬元拒測罰單，並移置保管車輛，告發鄭男未依順向行駛交通違規。 （記者鄭景議翻攝）

    2022/07/31 15:06

    〔記者鄭景議／台北報導〕30歲鄭姓男子，開車逆向行駛在北市南港區市民大道八段與中南街口，被警方攔下後發現他渾身酒氣，並且拒絕警方酒測，警方發現鄭男前一天才在新莊有拒測紀錄，當場祭出高達新台幣36萬元拒測罰單，移置保管車輛，並告發鄭男未依順向行駛交通違規。

    南港分局表示，當時南港派出所警員謝佳叡、許哲源執行巡邏勤務，見一輛小貨車在市民大道八段與中南街口逆向行駛，隨即攔停盤查，當駕駛搖下車窗時，車內散發出濃厚酒味，男子原先表示並無飲酒，又改口聲稱剛吃完薑母鴨，當警方要對男子進行酒精濃度呼氣測試，並告知實施酒測程序相關權利時，男子當場表示拒絕接受測試。

    警方進一步調查，鄭男前一日才在新莊區騎乘機車遭攔查酒測，已留有拒測紀錄，卻仍未得到教訓，依舊僥倖飲酒開車上路。

    南港分局呼籲，酒駕處罰新制已修法實施，依道路交通管理處罰條例第35條第5項，汽機車駕駛人於十年內第二次違反第4項規定者，處36萬元罰鍰，當場移置保管該汽機車、吊銷其駕駛執照、吊扣汽車牌照兩年及施以道路交通安全講習，公路主管機關得公布其姓名、照片及違法事實，請民眾切勿以身試法、心存僥倖。

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