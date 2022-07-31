猛批林智堅 朱立倫：抄襲沒事、政府護航 怎麼教育下一代

國民黨主席朱立倫今（31日）出席新竹縣黨籍提名候選人團結誓師大會，先是批評民進黨靠反國民黨來贏得勝利，強調國民黨不會找抄襲落跑的候選人。 （記者廖雪茹攝）

2022/07/31 13:53

〔記者廖雪茹／新竹報導〕國民黨主席朱立倫今（31日）出席新竹縣黨籍提名候選人團結誓師大會，先是批評民進黨靠反國民黨來贏得勝利，強調國民黨不會找抄襲落跑的候選人，更砲轟如果今天作弊、抄襲、剽竊卻都沒有事，還想用政府的力量護航，怎麼教育下一代？社會將沒有是非黑白和基本價值觀。

朱立倫在誓師大會上致詞時批評，民進黨是靠反國民黨，靠抹黑國民黨，希望來贏得勝利；朱立倫堅持走對的路、做對的事。國民黨愛台灣、保衛台灣、讓台灣能夠建設發展、讓台灣民主自由、讓兩岸和平；民進黨不要想抹黑、抹紅國民黨。

朱立倫說，國民黨各縣市候選人都是最優秀的同志，他們最大的特點是忠厚、理性、穩健、務實，他推崇新竹縣長楊文科近4年任內的執政成果，也稱讚前縣長邱鏡淳，「我們不要靠花絮、做假、抄襲，實實在在，這就是我們要的候選人，這才是國民黨的形象。」

朱立倫說，國民黨不走尖峰、不走極端、不會向黑金妥協，更不會找抄襲落跑的候選人，這就是我們國民黨。他並肯定新竹縣從縣長、議會、到鄉鎮市長都非常團結。

對於林智堅論文事件，朱立倫在會後受訪表示，「台灣的社會道德觀起碼要有一個最基本的標準，如果今天作弊、抄襲、剽竊卻都沒有事，而且還用政府的力量想要來護航，那我們怎麼教育下一代？台灣還有沒有是非黑白？

朱立倫說，一個沒有是非黑白的社會，那民主還有什麼價值？」最近他已經聽到好多孩子在講「以後我我考試的時候就抄同學的，要不然就抄老師的，反正既然市長都可以抄，我們為什麼不能抄？這句話傷害有多大？」如果抄襲都沒有事，而政府還要幫他護航的話，這社會還有沒有任何一點點的道德觀？

話峰一轉，朱立倫也批評，所謂的棒球門就是一個公共工程沒有做好，就要反省，不要硬拗，傷害了球員，我想誰都賠不起！不是今天某個球員的醫療費用而已，他可能整個職棒生涯都報銷，而且對台灣整個職棒的傷害是非常大的！

國民黨主席朱立倫今（31日）在新竹縣受訪時砲轟，如果今天作弊、抄襲、剽竊卻都沒有事，還想用政府的力量護航，怎麼教育下一代？社會將沒有是非黑白和基本價值觀。 （記者廖雪茹攝）

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