為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺北市

    猛批林智堅 朱立倫：抄襲沒事、政府護航 怎麼教育下一代

    國民黨主席朱立倫今（31日）出席新竹縣黨籍提名候選人團結誓師大會，先是批評民進黨靠反國民黨來贏得勝利，強調國民黨不會找抄襲落跑的候選人。 （記者廖雪茹攝）

    國民黨主席朱立倫今（31日）出席新竹縣黨籍提名候選人團結誓師大會，先是批評民進黨靠反國民黨來贏得勝利，強調國民黨不會找抄襲落跑的候選人。 （記者廖雪茹攝）

    2022/07/31 13:53

    〔記者廖雪茹／新竹報導〕國民黨主席朱立倫今（31日）出席新竹縣黨籍提名候選人團結誓師大會，先是批評民進黨靠反國民黨來贏得勝利，強調國民黨不會找抄襲落跑的候選人，更砲轟如果今天作弊、抄襲、剽竊卻都沒有事，還想用政府的力量護航，怎麼教育下一代？社會將沒有是非黑白和基本價值觀。

    朱立倫在誓師大會上致詞時批評，民進黨是靠反國民黨，靠抹黑國民黨，希望來贏得勝利；朱立倫堅持走對的路、做對的事。國民黨愛台灣、保衛台灣、讓台灣能夠建設發展、讓台灣民主自由、讓兩岸和平；民進黨不要想抹黑、抹紅國民黨。

    朱立倫說，國民黨各縣市候選人都是最優秀的同志，他們最大的特點是忠厚、理性、穩健、務實，他推崇新竹縣長楊文科近4年任內的執政成果，也稱讚前縣長邱鏡淳，「我們不要靠花絮、做假、抄襲，實實在在，這就是我們要的候選人，這才是國民黨的形象。」

    朱立倫說，國民黨不走尖峰、不走極端、不會向黑金妥協，更不會找抄襲落跑的候選人，這就是我們國民黨。他並肯定新竹縣從縣長、議會、到鄉鎮市長都非常團結。

    對於林智堅論文事件，朱立倫在會後受訪表示，「台灣的社會道德觀起碼要有一個最基本的標準，如果今天作弊、抄襲、剽竊卻都沒有事，而且還用政府的力量想要來護航，那我們怎麼教育下一代？台灣還有沒有是非黑白？

    朱立倫說，一個沒有是非黑白的社會，那民主還有什麼價值？」最近他已經聽到好多孩子在講「以後我我考試的時候就抄同學的，要不然就抄老師的，反正既然市長都可以抄，我們為什麼不能抄？這句話傷害有多大？」如果抄襲都沒有事，而政府還要幫他護航的話，這社會還有沒有任何一點點的道德觀？

    話峰一轉，朱立倫也批評，所謂的棒球門就是一個公共工程沒有做好，就要反省，不要硬拗，傷害了球員，我想誰都賠不起！不是今天某個球員的醫療費用而已，他可能整個職棒生涯都報銷，而且對台灣整個職棒的傷害是非常大的！

    國民黨主席朱立倫今（31日）在新竹縣受訪時砲轟，如果今天作弊、抄襲、剽竊卻都沒有事，還想用政府的力量護航，怎麼教育下一代？社會將沒有是非黑白和基本價值觀。 （記者廖雪茹攝）

    國民黨主席朱立倫今（31日）在新竹縣受訪時砲轟，如果今天作弊、抄襲、剽竊卻都沒有事，還想用政府的力量護航，怎麼教育下一代？社會將沒有是非黑白和基本價值觀。 （記者廖雪茹攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    藍營質疑資料上傳時間 林智堅：論文形成過程攤在陽光下可受檢視
    2022/07/31 13:32

    藍營質疑資料上傳時間 林智堅：論文形成過程攤在陽光下可受檢視
    陳明通：我先修正林智堅論文再給余正煌參考 沒有誰抄誰的問題
    2022/07/31 13:17

    陳明通：我先修正林智堅論文再給余正煌參考 沒有誰抄誰的問題

    換耳機趁現在！自由讀者限定優惠
    藍、白狂攻林智堅論文案 陳時中：須專業判斷而非競選題目
    2022/07/31 12:33

    藍、白狂攻林智堅論文案 陳時中：須專業判斷而非競選題目
    賴士葆公開籲蔡英文力挺林智堅 出席每場造勢活動
    2022/07/31 11:50

    賴士葆公開籲蔡英文力挺林智堅 出席每場造勢活動

    揪好兄弟吃香喝辣！中元普渡新風味
    林智堅論文爭議 朱立倫：這不叫抄襲怎麼教孩子？
    2022/07/20 15:09

    林智堅論文爭議 朱立倫：這不叫抄襲怎麼教孩子？
    朱立倫：民進黨北北桃「全面落跑」 國民黨穩健負責
    2022/07/13 15:46

    朱立倫：民進黨北北桃「全面落跑」 國民黨穩健負責
    臺北市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播