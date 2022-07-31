藍營質疑資料上傳時間 林智堅：論文形成過程攤在陽光下可受檢視

鄭文燦（左2）、林智堅（左4）受訪說明，已把論文形成的過程攤在陽光下，可以接受檢視。（記者李容萍攝）

2022/07/31 13:32

〔記者李容萍／桃園報導〕民進黨桃園市長參選人林智堅昨日在臉書公布18頁致台大學術倫理審查會聲明及提交的所有附件資料，對於被國民黨質疑上傳和修正檔案的時間，桃園市長鄭文燦、林智堅今（31）日受訪同聲強調，已把論文形成的過程攤在陽光下，可以接受檢視。

這裡面有幾個都是滿烏龍的說法，好比說裡面有一個檔案，是台大碩士論文的範本，這是一個公版，就是WANG的部分。另外也有特別提到說他和陳明通老師的書信，其實是在1月30日，當時老師就第一版研究設計的草稿指導修正後回傳給他，裡面提到部分請他還要再做一些申論和發揮，從資料可以更加證實他的研究設計是在余正煌（論文事件另名當事人）之前，透過老師和他的書信可以證明，現在看到所謂雷同的部分，就是在他初稿的內容。

林智堅說，他昨天其實是在臉書上送進台大學倫會的答辯書還有相關附件的資料，都公開在臉書上，就是希望能夠讓所有關心這件事的人透過資料的公開大家可以去檢視，這個是用行動來表示對於自己在台大論文的學位上的捍衛，也希望未來在學倫會的時候，委員們在審查的過程中藉由已經送到學倫會的這些資料、還有公證的資料來做公平公正的審定。

鄭文燦補充說，林智堅把論文形成的過程攤在陽光下，接受學倫會的檢視，也接受社會大眾的檢視，他相信就可以讓大家了解 ，為什麼一本先寫一本先交。先寫的過程如何形成，包括和指導教授往返的書信，討論的原始文字都呈現出來，證明就是這樣寫出來的，而且在那個時候另一本論文還沒有寫。對於有些側翼要抹黑有點沒有做功課，那個是台大碩士論文的公版，要按照論文封面的格式，只是因為英文還沒寫上去，就好像身分證有公版的樣本一樣，那是一樣的道理，碩班的學生都知道那個是公版。

鄭文燦提到，像論文上檔的時間，交論文的時間會有電子檔、Word檔，他們公開的時候採取PDF檔，PDF檔是今年7月才上檔，所以會有一個時間差，只要把原來的Word檔時間點找來看就知道是當時論文上檔的時間。他認為用這種所謂網友抓包，來做惡意的宣傳是沒有必要的，論文當然是真的，論文也是在真實的過程形成的，這個是攤在陽光下可以接受檢視，林智堅的論文寫在前，這是一個基本的事實，他想可以查得很清楚。

鄭文燦（左3）、林智堅（左5）連袂出席新屋區模範父親表揚大會，與受獎最高齡的模範父親合影。（記者李容萍攝）

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