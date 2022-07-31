否認重新評價李登輝 朱立倫：從兩蔣到馬英九 每階段都是國民黨領導

國民黨主席朱立倫今（31日）表示，從蔣中正、蔣經國、李登輝到馬英九等歷任總統，每一個階段都是非常重要，都是國民黨最重要的貢獻。 （記者廖雪茹攝）

2022/07/31 14:14

〔記者廖雪茹／新竹報導〕前總統李登輝逝世2週年，國民黨主席朱立倫日前在臉書上貼出接見日本外賓的照片，並提及李登輝當年推動民主台灣，外傳國民黨將重新審視黨史和評價李登輝，引發深藍不滿；對此，朱立倫今（31日）否認此事，他表示，從蔣中正、蔣經國、李登輝到馬英九等歷任總統，每一個階段都是非常重要，都是國民黨最重要的貢獻。

朱立倫今天上午前往新竹縣，出席黨籍提名候選人團結誓師大會，他在台上致詞時表示，一個政黨代表社會重要的力量，國民黨是台灣最重要力量；在歷史上，從老總統蔣公保衛台灣，到經國先生建設台灣，到李總統時代推動民主台灣，到馬英九總統推動和平台灣，每一個階段都是國民黨領導，都是國民黨最重要的貢獻。

對於外傳國民黨將重新審視黨史和評價李登輝，前總統馬英九也受訪稱「正事多做一點」，朱立倫在會後受訪表示，最近接見外賓時他都強調，國民黨最愛台灣，「從蔣公保衛台灣，經國先生建設台灣，到李總統推動民主台灣，再到馬英九總統重視兩岸和平，推動和平台灣，每一個階段都是非常重要，都是國民黨的中心任務，也是國民黨堅持的目標。國民黨愛台灣，讓全民都能夠幸福快樂！」

對於國民黨內不滿黨中央強調李登輝是民主推手，朱立倫受訪時說，媒體報導的「重新評價」，其實沒有這回事，不管是保衛台灣、建設台灣、民主台灣、和平台灣，國民黨在每個階段都付出最大努力，真正的愛台灣，我相信民進黨也必須承認前述事實、努力與貢獻。

國民黨主席朱立倫今（31日）表示，從蔣中正、蔣經國、李登輝到馬英九等歷任總統，每一個階段都是非常重要，都是國民黨最重要的貢獻。 （記者廖雪茹攝）

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