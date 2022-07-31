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    首頁　>　臺北市

    租一輛轎車充當「雜貨店」 雙北趴趴走賣毒咖啡包、K他命

    警方逮捕王等3嫌。（記者王冠仁翻攝）

    警方逮捕王等3嫌。（記者王冠仁翻攝）

    2022/07/31 12:30

    〔記者王冠仁／台北報導〕33歲王姓男子與楊姓、饒姓男子共組販毒集團，由王向毒品上游毒販批來毒咖啡包、K他命，王再將毒品交給楊、饒，由他們透過通訊軟體四處販毒；王的販毒集團對外以「雜貨店」為暱稱，楊還會租車載饒與買家在雙北地區交易。台北市刑警大隊根據一宗毒品案溯源追查，循線逮捕王等3嫌，成功讓他們開的「雜貨店」關門大吉。

    北市刑大特勤中隊，數月前執行路檢勤務時，攔查到李姓毒蟲持有毒品咖啡包、K他命等。案經刑警大隊偵七隊組成專案小組溯源追查、透過資料庫過濾分析比對，循線掌握毒品來自綽號「雜貨店」的販毒集團。

    警方布線追查，發現「雜貨店」販毒集團是以33歲王姓男子為首，王透過管道向上游取得毒咖啡包、K他命等毒品後，交給楊姓及饒姓2名同夥，他們再租用自小客車在雙北地區進行毒品交易。

    經過跟監埋伏，警方掌握王等3嫌的行蹤與落腳處後，警方本月22日循線前往他們位在新北市蘆洲區的住處查緝，當場逮捕王等3嫌，並查扣毒咖啡包78包、K他命24包、GHB藥水1瓶、搖頭丸4顆等，警方最後將他們依毒品罪嫌送辦。

    北市刑大今天公布「雜貨店」販毒集團的犯案手法，並持續呼籲「安居緝毒」是警方當前重點持續工作，警方將持續掃蕩毒品犯罪，並向上溯源、向下刨根積極偵辦，全力打擊販毒集團不法犯行。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    警方查扣毒咖啡包與K他命。（記者王冠仁翻攝）

    警方查扣毒咖啡包與K他命。（記者王冠仁翻攝）

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