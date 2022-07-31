賴清德讚牙醫從政可「虎口拔牙」 蔣萬安酸：民進黨需長期矯正

國民黨台北市長參選人蔣萬安31日出席士林區後援會成立大會，並向民眾致意。（記者方賓照攝）

2022/07/31 13:21

〔記者蔡思培／台北報導〕副總統賴清德昨與台北市長參選人陳時中出席牙醫師公會全聯會晚宴，並稱讚牙醫從政能面對惡勢力「虎口拔牙」、對惡文化做「根管治療」。國民黨台北市長參選人蔣萬安今表示，民進黨疫情期間政治防疫黨同伐異，完全沒有任何準備，只有一黨之私超越一切，質疑民進黨已經歪掉，需要長期牙齒矯正。

蔣萬安今在士林區後援會成立活動，並接受接受媒體訪問，由於蔣萬安將走「蔣經國路線」，被視為要拉攏深藍。對此蔣表示，他秉持勤政愛民精神，在立法院從政初衷就是堅信政治是讓人民生活過得更好，這段時間他走入台北是各個角落傾聽民意、了解地方需求，也把未來施政理念告訴市民，爭取市民認通，要讓自己成為大家心中最好的選擇。蔣表示，「清清白白做人，實實在在做事」是他堅信的理念。

對於賴清德稱讚牙醫政能面對惡勢力「虎口拔牙」、對惡文化做「根管治療」，蔣表示，民進黨疫情期間政治防疫黨同伐異，完全沒任何準備，只有一黨之私超越一切的心態，他認為民進黨歪掉，才需要長期牙齒矯正。

蔣萬安也說，現在大家也關心桃園市長參選人林智堅抄襲問題，這是誠信、道德價值問題，不只林智堅本人，台北市民也關心未來要當市長的人對於學術倫理、面對挑戰的態度立場，不是像陳時中鄉愿表示在同一條船上。蔣認為，陳時中應該清楚告訴市民他的態度是什麼，台大就在台北市，有非常多學生、教授、家長想知道未來要當市長的陳時中的態度。

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