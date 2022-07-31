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    陳時中稱「把事做好」 蔣萬安：指揮官落跑有把事做好？

    國民黨台北市長參選人蔣萬安31日出席士林區後援會成立大會，並向民眾致意。（記者方賓照攝）

    國民黨台北市長參選人蔣萬安31日出席士林區後援會成立大會，並向民眾致意。（記者方賓照攝）

    2022/07/31 13:01

    〔記者蔡思培／台北報導〕民進黨台北市長參選人陳時中昨公布競選主視覺設計，由簡潔圖案搭配「把事做好」4字標語。不過國民黨台北市長參選人蔣萬安今天反酸，看到陳設計中有「把事做好」，反而提醒民眾陳時中沒有把事做好，蔣也痛批陳，疫情沒有結束就從指揮官位置落跑，疫情時說萬華是破口，要選舉才說要疼惜，這有把事情做好嗎？

    蔣萬安近來勤跑基層，也計畫在12個行政區中設立後援會，蔣萬安今天在士林區成立第一個後援會，蔣更找來士林「郭元益」家族成員郭明欽擔任後援會長。郭明欽表示，他過去從事眾多公益活動，很多人看到他站出來，也一起挺蔣萬安。蔣萬安表示，後援會成立會按既有步調節奏，12區第一個後援會今天在士林成立，希望凝聚共識、爭取支持，敲響戰鼓就從士林開始。

    陳時中昨公布競選主視覺，但很多民眾都反映看不懂，對此蔣萬安表示，每個陣營主視覺背後都有設計概念，但陳時中的設計中有個「把事做好」，反而也提醒民眾陳沒有把事做好。蔣質疑，疫情沒有結束，陳時中就從指揮官位置落跑，疫情時說萬華是破口，要選舉才說要疼惜，這有把事情做好嗎？蔣也酸，過去陳時中阻擋民間疫苗進來，卻又當高端推銷員，這樣有把事情做好嗎？蔣萬安表示，把事做好跟選舉應是兩回事，懷疑陳時中是不是誤會了什麼？

    蔣萬安競選主視覺是無限符號（∞）加上「你+台北 就是無限」，陳時中昨也表示，蔣的主視覺是一個想像的空間，他則有服務經驗、工作經驗。對此蔣萬安表示，他的主視覺一直受到市民朋友喜愛，不管是新住民、年輕朋友、長輩、女性朋友，蔣認為，他的主視覺符號就充滿無限可能，得到市民支持是他重視的，這個部分都有完整設置理念。

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