陳時中八年蓋捷運 柯文哲：不要信口開河

台北市長柯文哲以民眾黨主席身分出席民眾黨新北市議員參選人誓師大會。（記者邱書昱攝）

2022/07/31 11:51

〔記者邱書昱／新北報導〕民進黨台北市長參選人陳時中稱八年蓋完捷運，台北市長柯文哲今天受訪時表示，倒是想看看能蓋出什麼捷運，這就是沒有執政過的人會講的話，哪條可以依照甘特圖、時程表，不要信口開河，他最討厭這種人。

面對台北市長的選戰，媒體詢問，陳時中不斷打柯，是有意要邊緣台北市副市長黃珊珊及國民黨台北市長參選人蔣萬安？還酸兩人拿不出政見。柯文哲大笑說，能不能問陳時中在內湖交通改善政策提出什麼，從今天起要聽聽陳的政見。

同時柯文哲也說，陳時中的選舉手法在兩個月前就知道，他也都覺得很熟悉，看看文宣就和2014年的蠻像，民進黨治國不怎樣，選舉還是一流的。

此外，對於陳時中日前上傳一張低頭吃泡麵的照片，不料，被民眾發現就在七年前同一天，台北市長柯文哲也被拍到在超商吃泡麵的照片。對此，柯文哲今天出席活動說，這代表以前老戰友都在陳時中那邊，但他是很自然和設計的不同，強調宣傳手法相同但內容物不同還是差很多，相同廣告商加十倍廣告預算，做出的效果不同。

談到疫情期間的萬華，柯文哲再批，陳時中說道歉，他不選舉會道歉嗎？一年多來從來沒有出來講，陳說心疼，應該是讓萬華人心痛。

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