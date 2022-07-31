陳時中八年蓋捷運 柯文哲：不要信口開河
2022/07/31 11:51
〔記者邱書昱／新北報導〕民進黨台北市長參選人陳時中稱八年蓋完捷運，台北市長柯文哲今天受訪時表示，倒是想看看能蓋出什麼捷運，這就是沒有執政過的人會講的話，哪條可以依照甘特圖、時程表，不要信口開河，他最討厭這種人。
面對台北市長的選戰，媒體詢問，陳時中不斷打柯，是有意要邊緣台北市副市長黃珊珊及國民黨台北市長參選人蔣萬安？還酸兩人拿不出政見。柯文哲大笑說，能不能問陳時中在內湖交通改善政策提出什麼，從今天起要聽聽陳的政見。
同時柯文哲也說，陳時中的選舉手法在兩個月前就知道，他也都覺得很熟悉，看看文宣就和2014年的蠻像，民進黨治國不怎樣，選舉還是一流的。
此外，對於陳時中日前上傳一張低頭吃泡麵的照片，不料，被民眾發現就在七年前同一天，台北市長柯文哲也被拍到在超商吃泡麵的照片。對此，柯文哲今天出席活動說，這代表以前老戰友都在陳時中那邊，但他是很自然和設計的不同，強調宣傳手法相同但內容物不同還是差很多，相同廣告商加十倍廣告預算，做出的效果不同。
談到疫情期間的萬華，柯文哲再批，陳時中說道歉，他不選舉會道歉嗎？一年多來從來沒有出來講，陳說心疼，應該是讓萬華人心痛。