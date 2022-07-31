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    首頁　>　臺北市

    毒品「媒介者」兼差賣槍 警趁交易時逮人

    警方將李、黃兩人送辦。（記者王冠仁翻攝）

    警方將李、黃兩人送辦。（記者王冠仁翻攝）

    2022/07/31 12:00

    〔記者王冠仁／台北報導〕25歲李姓男子有毒品前科，他疑因認為毒品買賣風險大，於是輾轉成為毒品交易「媒介者」，專門替買賣雙方媒合交易；他為了確保交易順利，平時擁槍自重，甚至還販賣槍枝。警方根據一宗毒品案溯源追查鎖定李，趁李前往苗栗地區疑似要進行交易時逮人，當場在他身上查扣2把改造手槍；李聲稱槍枝是越南籍友人寄放，警方懷疑是推託之詞，正深入追查其槍枝來源。

    台北市士林分局警方日前根據一宗毒品案溯源追查，根據落網毒犯說詞，警方發現綽號「小李」的李姓男子，平時專門在中部地區媒介毒品交易，他交易時都會帶槍出門，避免黑吃黑情況發生。

    警方組成專案小組對李進行監控，發現他不只媒介毒品交易，為了躲避警方追查，他平日無固定住居所，交易地點也會不斷更換。警方監控期間，更發現他還涉嫌向不特定對象販售槍枝，他為了降低風險，還會嚴加過濾槍枝購買者的身分，行徑相當謹慎小心。

    不過，士林警方也不是省油的燈，警方掌握李的行蹤後，本月27日南下到苗栗竹南地區，趁李與黃姓共犯在一處停車場現身時逮人，當場查獲2把改造槍枝與2沒空彈夾。

    據了解，李疑想以每把8萬元的價格兜售槍枝，但他落網後一再強調槍枝不是他的，是多年前某位越南籍友人寄放；雖然警方查出確實有該位越南籍友人，但其早已在多年前離境，研判其說詞避重就輕，警方最後將李、黃依違反槍炮彈藥刀械管制條例送辦。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    警方查扣改造槍枝。（記者王冠仁翻攝）

    警方查扣改造槍枝。（記者王冠仁翻攝）

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