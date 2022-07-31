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    首頁　>　臺北市

    藍營狂批競選主視覺 陳時中重提金句：選舉太粗鄙言論大可不必

    民進黨台北市長參選人陳時中（右）31日在前副總統陳建仁（左）陪同下，拜會東門基督長老教會，兩人離去前接受媒體訪問。（記者羅沛德攝）

    民進黨台北市長參選人陳時中（右）31日在前副總統陳建仁（左）陪同下，拜會東門基督長老教會，兩人離去前接受媒體訪問。（記者羅沛德攝）

    2022/07/31 11:22

    〔記者鄭名翔／台北報導〕民進黨台北市長參選人陳時中昨公布以「溝通、進步與團結」為意象的競選主視覺，遭藍營酸是「搞包裝」；對此，陳時中今表示「不評論太過粗鄙的評論」，並再次呼籲其他競選對手，選舉期間用太粗鄙的評論「大可不必」。

    陳時中的競選主視覺包含灰色曲線、黑色圓型以及箭頭組成，代表溝通、團結與進步意涵，標語為「把事做好」，但國民黨批是「搞包裝」，更稱標語完全抄襲新北市長侯友宜。陳時中今早出席東門基督長老教會禮拜被問及此事，僅稱「不評論太過粗鄙的評論」。

    而對手、國民黨台北市長參選人蔣萬安今早則至士林區造勢，陳時中表示，自己依工作經驗邁出腳步，持續在地努力、一步一腳印，至於對手有任何策略都予以尊重，但仍要呼籲，選舉期間若有太粗鄙的言論其實「大可不必」，不需如此。

    而副總統賴清德昨幫牙醫出身的陳時中站台時稱，不好的政治文化應「根管治療」，似在暗諷柯市府；對此，陳時中今解釋，若病灶嚴重則須將牙齒拔掉，但有些則可採「根管治療」復形，強調每個人都有些缺點，就如每個人都有幾顆牙齒須做根管治療，但並非全部。

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