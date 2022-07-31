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    吳思瑤稱「把事做好」是陳時中口頭禪 國民黨：網路搜尋只發現1次

    國民黨發言人江怡臻。（資料照）

    國民黨發言人江怡臻。（資料照）

    2022/07/31 11:16

    〔記者林良昇／台北報導〕國民黨發言人江怡臻批評民進黨台北市長參選人陳時中競選標語「把事做好」是抄襲新北市長侯友宜，陳時中競選團隊總幹事吳思瑤反駁稱「把事做好」陳時中講過N次，是口頭禪，江怡臻今嗆陳時中鮮少說過，網路搜尋只發現過1次，別再說謊。

    陳時中昨公布競選標語引發藍綠隔空口水戰，江怡臻今表示，吳思瑤說陳時中競選標語「把事做好」符合陳時中的人格特質，也是陳時中的口頭禪。但陳時中鮮少公開說過「把事做好」這句話，吳説陳時中說過N次更是在說謊，請民進黨用事實說話，更不要用明顯不符合人設的標語來幫陳時中漂白。

    江怡臻指出，民進黨試圖為陳時中扭轉形象，但陳時中過往給人的印象就是傲慢跟不願意溝通，地方給予的建議常常無法接納，這樣的政治人物，完全背離「把事做好」這個印象，請吳思瑤不要再說謊。

    江怡臻也表示，吳思瑤指「把事做好」陳時中講了N次，但網路搜尋僅發現2020年5月底1篇人物專訪提到，相較於侯友宜多次公開提到「努力做事」、「好好的做事」、「把事情做好」，陳時中根本就是在抄襲侯友宜。

    江怡臻批評，民進黨認為「把事做好」是陳時中的標籤，完全指鹿為馬，如果真的想抄，請抄襲侯友宜認真做事、不拚政治的態度，不要只會當抄襲又落跑的「抄跑超人」。

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