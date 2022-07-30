選前威力掃蕩 北市警局長率隊臨檢：不法之徒勿心存僥倖

台北市警察局長楊源明率隊到大安區臨檢酒店、舞廳等娛樂場所，呼籲不法之徒勿心存僥倖。（記者闕敬倫攝）

2022/07/30 23:55

〔記者闕敬倫／台北報導〕內政部警政署為了穩定選前治安，宣示打擊不法的決心，今晚（30日）通令全國各直轄市、縣市警察局規劃實施全國性擴大臨檢專案。台北市政府警察局指示各分局執行威力掃蕩，全面擴檢，警察局長楊源明深夜10點左右率隊到大安區，臨酒店、舞廳等娛樂場所，他呼籲不法之徒勿心存僥倖，盼市民支持警方維護全市治安的作為。

楊源明受訪指出，距離11月26號的選舉僅剩下3個多月時間，在這段時間，警方除了持續加強查賄治暴的工作，另外也會徹底淨化選前的治安，台北市警察局期間特別要求各分局對於轄內黑道幫派相關活動的據點以及經營、圍事的行業，還有一些易於滋事、發生聚眾鬥毆的治安顧慮場所，將加強擴大臨檢勤務。

楊源明說，針對轄內重點路段以及聯外重要道路，北市警方實施封鎖式路檢勤務，藉由強力掃蕩以及檢肅黑道幫派、犯罪組織，積極查緝不法槍械與毒品，希望能夠根絕犯罪的根源，展現警方嚴正執法與強力打擊犯罪的決心，相關勤務在選前都會持續強力地執行。

楊源明呼籲，意圖犯罪的不法之徒絕對不要心存僥倖，警方必會嚴正執法、嚴懲不法，盼全體市民能支持警方相關作為，讓台北市治安維護能有一個安居樂業的環境。

內政部警政署通令全國警察局實施全國性擴檢專案，台北市警察局大安分局今晚臨檢酒店，小姐在走廊排排站。（記者闕敬倫翻攝）

台北市政府警察局威力掃蕩，執行路檢。（記者闕敬倫翻攝）

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