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    大稻埕煙火秀吸10萬人 柯文哲跳《愛你》網歪樓：像復健

    2022大稻埕情人節今晚在台北市延平河濱公園登場，480秒煙火秀首度嘗試「水上爆破」橋段。（記者王藝菘攝）

    2022大稻埕情人節今晚在台北市延平河濱公園登場，480秒煙火秀首度嘗試「水上爆破」橋段。（記者王藝菘攝）

    2022/07/30 22:06

    首次上稿 20:59
    更新時間 22:06

    〔記者蔡亞樺／台北報導〕2022大稻埕情人節今晚在台北市延平河濱公園登場，眾所矚目的480秒煙火秀首度嘗試「水上爆破」橋段，河面船隻低空施放絢麗燦爛煙火，搭配高空綻放的變色花柱，讓現場民眾看得目不轉睛、直呼好美，情侶們甜蜜笑說，一起看煙火提前慶祝七夕，好浪漫。北市府估計活動現場含周邊約湧進10萬人，恢復往年水準。

    大稻埕情人節從下午4點開始，煙火秀施放時間為晚上8點10分，今年疫情趨緩沒限制人數，不少人提前到河濱卡位第一排，等著欣賞煙火美景，一旁的現場胖卡美食市集也擠爆人潮，熱鬧滾滾。

    施放煙火前，台北市長柯文哲帶著市長夫人陳佩琪一起現身，副市長黃珊珊隨行，配合主持人口令，柯文哲隨著歌手王心凌所唱《愛你》旋律跳著舞，但柯文哲跳舞肢體十分不協調，場面逗趣，也讓觀看線上直播的網友笑說，好像在復健。

    柯文哲致詞說，大稻埕情人節今年邁入18年，每年人山人海，去年因為疫情關係，舉辦時間延後還限制進場人數、抽籤，但今年沒限制人數並設置胖卡美食，提供特色美食讓民眾品嘗，他也祝福「願天下眷屬都是有情人」，同時預告明年台灣燈會將在台北市舉辦，這是台灣邊境解封第一個國際性活動，值得期待。

    480秒煙火秀準時在8點10分鐘施放，今年引進「日本花火大會」變色花柱，施放出五顏六色的煙火，並採用水上爆破橋段，利用水上船隻施放煙火，變換萬千的煙火，民眾看得更是驚呼連連。結束後，現場繼續舉行演唱會，知名歌手「Faye」詹雯婷壓軸演出，民眾聽得癡迷，遲未離去。

    大稻埕情人節480秒煙火秀首度嘗試「水上爆破」橋段。（記者王藝菘攝）

    大稻埕情人節480秒煙火秀首度嘗試「水上爆破」橋段。（記者王藝菘攝）

    情侶甜蜜一起看煙火提前慶祝七夕。（記者王藝菘攝）

    情侶甜蜜一起看煙火提前慶祝七夕。（記者王藝菘攝）

    480秒煙火秀今年引進「日本花火大會」變色花柱。（記者王藝菘攝）

    480秒煙火秀今年引進「日本花火大會」變色花柱。（記者王藝菘攝）

    民眾提早到場卡位。（記者王藝菘攝）

    民眾提早到場卡位。（記者王藝菘攝）

    民眾提早到場卡位，台北市政府估計現場含周邊約湧進10萬人。（記者王藝菘攝）

    民眾提早到場卡位，台北市政府估計現場含周邊約湧進10萬人。（記者王藝菘攝）

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