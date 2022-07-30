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    蔣萬安「擴大不孕補助」列政績 管碧玲諷「自誇，抓到了！」

    民進黨台北市長參選人陳時中競選團隊政策總召集人、立委管碧玲秀出資料說，她跟國健署展開人工生殖補助研議後，蔣萬安才開始質詢。（擷圖自管碧玲臉書）

    民進黨台北市長參選人陳時中競選團隊政策總召集人、立委管碧玲秀出資料說，她跟國健署展開人工生殖補助研議後，蔣萬安才開始質詢。（擷圖自管碧玲臉書）

    2022/07/30 19:48

    〔記者何玉華／台北報導〕國民黨台北市長參選人蔣萬安將成功推動「擴大不孕症人工生殖補助」列為政績，被民進黨立委林靜儀打臉後，今（30）天再強調是他質詢提案，行政院才有積極作為，說朋友因此稱他「助生叔叔」；擔任民進黨台北市長參選人陳時中競選團隊政策總召集人、立委管碧玲說，她跟國健署展開研議後，蔣萬安才質詢，就算是蔣萬安爭取的，在蔣質詢不到2個月就拍板定案，效率這麼高的政府應該大加鼓勵。

    「蔣萬安自誇，抓到了！」管碧玲還原始末說，她在2020年9月28號質詢後，時任衛生福利部部長的陳時中就同意擴大人工生殖補助，相關新聞也都有刊登，蔣萬安還是當天的會議質詢，看著她質詢；她和國健署已經在開會研議的過程中，蔣萬安才質詢，「萬安委員，您不應該自誇，說是你爭取的喔！」

    管碧玲說，民意代表為民喉舌，她成功爭取人工生殖補助，最後還是要政府官員認真去推動，在阿中手中認真處理推動的功勞，大家就不要搶來搶去了！她整理出時間表：2020年9月28日，她在衛環委員會質詢，要求國家擴大補助人工生殖；10月6日邀集國健署研議擴大補助方案；2021年3月18日蔣萬安稱在衛環委員會第一次質詢質詢陳時中，同年5月6日，行政院拍板定案建構安心懷孕友善生養方案，7月1日起放寬人工生殖補助資格。

    管碧玲諷刺地說，就算是蔣萬安爭取的，在蔣萬安質詢不到2個月，行政院就拍板定案，效率這麼高的政府應該大加鼓勵，拍拍手才對。

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