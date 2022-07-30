漫博明倒數第2天 「間諜家家酒」中文聲優簽名會

台灣東販邀請「六月的七星」作者カスカベアキラ舉辦線上LIVE粉絲見面會。（台灣東販提供）

2022/07/30 19:05

〔記者林曉雲／台北報導〕第21屆漫畫博覽會今日進入第3天，活動滿檔不間斷，8場簽名見面會讓漫迷嗨翻，因武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情影響，日本作者雖採線上見面會，仍讓粉絲超期待。明天是倒數第2天，木棉花「間諜家家酒」中文聲優王辰驊、連思宇、傅其慧簽名親遞會，將在現場分享配音期間有趣的花絮與心路歷程。

台灣東販邀請到「六月的七星」作者カスカベアキラ舉辦線上LIVE粉絲見面會，是作者海外首場線上見面會，為了台灣讀者，特地畫了「六月的七星」兩位主角Q版人像向讀者打招呼，還特別學習台語「逐家好，請恁多多指教」、「多謝恁」向讀者問候，他表示很開心有機會可以和台灣讀者交流，現場粉絲也給予熱情歡呼與鼓掌。

カスカベアキラ雖然沒來過台灣，但由來過台灣的責任編輯岡本口中得知，台灣是個很棒的地方，對於台灣的美食充滿幻想，他表示，有機會的話最想吃台灣的珍珠奶茶、小籠包、滷肉飯、胡椒餅、雞排，想去九份放天燈，也想親自到台灣棒球場感受現場氣氛，日本職棒有許多台灣選手，非常喜歡陽岱鋼，一旦疫情趨緩，第一個想去的就是台灣。

尖端舉辦「聽見向陽之聲-春夏秋冬-」作者文乃ゆき 老師和「鴆-天狼之眼」作者文善やよひ 老師漫博限定影片特映會，其中，文善やよひ於2017年推出漫畫「鴆－嗜毒異鳥－」，以「鳥人」的特殊題材設定引起話題，擅長描繪跨種族間的戀情，有著耽美華麗的畫風，加上筆觸精緻唯美十分細膩，辨識度極高，「鴆─天狼之眼─」延續前作，粉絲們熱搶會場限定簽名組帶回家收藏。

今日有野獸國「初代超人力霸王致敬見面會」、CCC創作集「守娘」作者小峱峱及「紙月亮」作者日下棗及「狗血耽美劇的攻略技巧」作者花宥聯合簽名會、長 鴻「我與城隍的49天」漫畫家蝦米簽名會、東立「我的網紅男友外傳小說~現正婚危中」作者桂和碰碰俺爺簽名會等。

台灣東販邀請「六月的七星」作者カスカベアキラ舉辦線上LIVE粉絲見面會。（台灣東販提供）

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