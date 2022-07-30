又是褐根病！新龍公園2棵3層樓高的大樹倒塌 議員促全面盤點

台北市大安區新龍公園今凌晨4時30分，有兩棵將近三層樓高的大樹倒塌，壓壞多輛機車車頭與汽車車頂。（簡舒培提供）

2022/07/30 19:37

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市大安區新龍公園今凌晨4時30分，有兩棵將近3層樓高的大樹倒塌，壓壞多輛機車車頭與汽車車頂，台北市議員簡舒培表示，這2棵大樹感染褐根病，樹根腐爛嚴重，目前公園處已將倒塌路樹移除，並商討後續賠償事宜，但她認為此事非同小可，應要盡速盤點公園樹木染褐根病的狀況，積極防止再有大樹倒塌發生事故，保障市民朋友的財產安全。

台北市公園處表示，經查新龍公園倒塌2株榕樹感染褐根病，已通知綠化預約廠商、清潔維護廠商到場處理，另已勘查新龍公園內其餘喬木，僅位於倒樹旁邊1株榕樹發現褐根病病徵，協調廠商一併將病徵之榕樹地上部移除外，其餘未發現褐根病病徵，車損部分已通知保險公司辦理出險。

簡舒培指出，新龍公園大樹倒塌，幸好當時已是深夜無人經過，否則後果不堪設想，新龍公園是當地居民休憩放鬆的空間，也是旁邊幼兒園及托嬰中心幼兒的運動場所，公園大樹無預警倒下真的讓市民十分驚恐，如果這次的意外發生在白天，損失就不僅僅只是財產，而是最常使用公園的長輩和孩童的生命安全。

簡舒培表示，這2棵大樹感染褐根病，樹根腐爛嚴重，目前公園處已將倒塌路樹移除，並商討後續賠償事宜，但這凸顯了，台北市公園的公安疑慮，公園裡市民乘涼的大樹居然會無預警倒塌，公園處應盡速盤點公園樹木染褐根病的狀況，積極防止再有大樹倒塌發生事故，保障市民朋友的財產安全。

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