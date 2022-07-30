陳時中北投「相見歡」熱情爆棚 陳情民眾湊熱鬧

民進黨台北市長參選人陳時中到北投慈后宮參加市議員參選人林延鳳的「阿中與你相見歡」活動，民眾相當熱情。（記者何玉華攝）

2022/07/30 18:28

〔記者何玉華／台北報導〕民進黨台北市長參選人陳時中今天（30日）下午到北投慈后宮參加市議員參選人林延鳳的「阿中與你相見歡」活動，再度直搗藍營票倉，現場天氣熱到動用冰塊，民眾熱情仍不可擋，也有多組陳情民眾到場爭曝光度，警方謹慎隔出人牆，避免擦槍走火。現場民眾高呼「市長好」，有人形容像總統級選戰的熱情，但沒有總統級的維安規模，以致動線稍嫌混亂。

陳時中說，林延鳳曾經擔任謝長廷的秘書，與他可謂是師兄妹。他說，年輕時投身公共事務，長時間待在民間，是駐日大使謝長廷當行政院長時邀他擔任衛生署副署長，原本他婉拒，但謝長廷說，「你努力了那麼久，一定有自己的理想，與其在民間尋找資源，不如一起來做做看。」他想想有道理，以前要求別人做，不如自己來做；投入台北市長選舉也一樣「責任來了，我就擔起來」。希望年底衝高得票，他一定回來謝票。

林延鳳說，慈后宮是北投早期發展的區域，在地人形容「買菜10分鐘、等停車等1小時」，現況很需要改變，包括北投溫泉等有很多的文化產業，但市府缺乏作為，讓一個充滿文化底蘊的地方無法規廣出去，希望未來的市長能跟我們一起打拚。

陳情民眾到陳時中與民眾相見歡的場合陳情，現場警力將其與人群隔開，避免擦槍走火。（記者何玉華攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法