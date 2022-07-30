陳時中北投「相見歡」熱情爆棚 陳情民眾湊熱鬧
2022/07/30 18:28
〔記者何玉華／台北報導〕民進黨台北市長參選人陳時中今天（30日）下午到北投慈后宮參加市議員參選人林延鳳的「阿中與你相見歡」活動，再度直搗藍營票倉，現場天氣熱到動用冰塊，民眾熱情仍不可擋，也有多組陳情民眾到場爭曝光度，警方謹慎隔出人牆，避免擦槍走火。現場民眾高呼「市長好」，有人形容像總統級選戰的熱情，但沒有總統級的維安規模，以致動線稍嫌混亂。
陳時中說，林延鳳曾經擔任謝長廷的秘書，與他可謂是師兄妹。他說，年輕時投身公共事務，長時間待在民間，是駐日大使謝長廷當行政院長時邀他擔任衛生署副署長，原本他婉拒，但謝長廷說，「你努力了那麼久，一定有自己的理想，與其在民間尋找資源，不如一起來做做看。」他想想有道理，以前要求別人做，不如自己來做；投入台北市長選舉也一樣「責任來了，我就擔起來」。希望年底衝高得票，他一定回來謝票。
林延鳳說，慈后宮是北投早期發展的區域，在地人形容「買菜10分鐘、等停車等1小時」，現況很需要改變，包括北投溫泉等有很多的文化產業，但市府缺乏作為，讓一個充滿文化底蘊的地方無法規廣出去，希望未來的市長能跟我們一起打拚。