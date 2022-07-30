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    被說「不適合吃路邊攤」 蔣萬安：我特別愛吃「抄手」

    蔣萬安出席東區商圈活動。（記者楊心慧攝）

    蔣萬安出席東區商圈活動。（記者楊心慧攝）

    2022/07/30 17:32

    〔記者楊心慧／台北報導〕台北市議員秦慧珠日前說，「蔣萬安適合咖啡，叫他去吃路邊攤吃美食好像不太適合」，被外界解讀為蔣萬安不平民。蔣萬安今天回應說，秦慧珠已解釋語意被曲解，他愛去夜市吃路邊攤美食，尤其特別愛吃「抄手」。

    台北市長柯文哲、副市長黃珊珊今天出席東區商圈活動，兩人前腳剛走，國民黨籍市長參選人蔣萬安隨後就到。被問到秦慧珠說蔣萬安不適合吃路邊攤，黃珊珊回應，她很喜歡吃路邊攤，台北市的攤販精進計畫讓路邊攤成為城市標竿，路邊攤沒有不好。

    蔣萬安則替秦慧珠緩頰說，秦慧珠已解釋語意被曲解，他愛去夜市吃路邊攤美食，特別愛吃抄手，加上最近大家都喜歡分享抄手，弄得自己很嘴饞。

    秦慧珠今天上午發聲明，自己說的話曲解、惡意散播，當時是民生悠活節的活動，由台北市大民生地區商業發展促進會策畫，因為促進會沒錢請需要代言費的藝人或網紅，只有找不用付費的名人，行銷公司和宣傳片導演一致認為請他來喝咖啡最適合，至於美食、伴手禮則找其他人來行銷代言。

    秦慧珠指出，當時會說蔣萬安不適合吃路邊攤和美食的理由，是因為站在活動企畫的角度，早已整體規畫好，找不同的人代言行銷，跟蔣萬安個人真正的喜好無關，她也知道蔣萬安還滿喜歡吃路邊攤，很無奈話被曲解。

    柯文哲、黃珊珊出席東區商圈活動。（記者楊心慧攝）

    柯文哲、黃珊珊出席東區商圈活動。（記者楊心慧攝）

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