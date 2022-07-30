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    流亡港人在台5年就能變台灣人？ 綠委籲行政部門「不須偷偷摸摸」

    民進黨立委邱志偉。（資料照）

    民進黨立委邱志偉。（資料照）

    2022/07/30 17:18

    〔記者吳書緯／台北報導〕政府原擬在5月放寬港澳白領定居資格，只要符合相關資格就能申請定居、取得身分證，但引發民意反彈暫緩推動。但傳出政府又將放寬流亡港人就業限制，並在居留5年後可申請定居，暢通流亡港人取得身分證的途徑。民進黨立委邱志偉今受訪表示，援港是好事，「就不須偷偷摸摸」，此事攸關取得身分證、成為台灣公民，此事需審慎以對。

    內政部原擬於5月1日放寬港澳白領專業人才來台工作資格，只要連續居留5年，最近一年平均每月收入達基本工資兩倍，即可申請定居、取得台灣身分證，但此政策引發民意反彈後暫緩推動。據了解，國安高層曾在7月份赴立法院向有疑慮的民進黨立委說明原委，並允諾不會照原先方案進行。

    中央社昨引述3名消息人士消息，政府的「香港人道援助關懷行動專案」有新措施，放寬流亡港人就業限制，並在居留5年後滿足月收入達基本工資1.5倍即可申請定居，進而取得身分證，成為台灣人，而已在台就學的「專案」援助港人，也能受惠，打工不再受20小時的限制，也能縮短申請定居的時間。

    正在加拿大出訪的邱志偉今天越洋受訪指出，「並不反對因為政府救助政治因素流亡來台的港人居留問題，但事關取得身分證，成為台灣公民的部分，政府務必需要審慎以對。」

    邱志偉認為，相關程序必須向國會說明，建議立法院開議期間，行政院及陸委會應於施政報告中，針對援港身分證取得的這部分，再向國會溝通。若涉及機密敏感資訊部分，亦可採秘密會議方式進行，但不宜於國會休會期間逕行將政策上路。

    邱志偉補充，針對放寬港人取得身分證這部分，過去民間團體及立委均有呼籲，適用「港澳條例」18條，有關政治因素而提供救助、有關港人成為台灣人的過程，應將台灣認同的條款納入。而於「港澳條例細則」第25條適用政治因素救助，由行政院專案許可的部分，但外界看不到具體數字，援港部分既然是好事，「就不須要偷偷摸摸」，相關數據行政院應該要提供。

    邱志偉也向政府呼籲，既然基於政治因素援港，若有助國際民主形象，就不必因為中國而多所顧忌。特別是取得身分證的部分，這是事關國安的重要政策，陸委會及行政院不宜向國會與社會隱瞞，才不致外界有疑慮或誤解。

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