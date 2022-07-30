陳儀深：李登輝僚屬故舊口述歷史訪談 明年出版

國史館館長陳儀深透露，國史館正在進行李前總統的僚屬故舊口述歷史訪談，將在明年正式出版。（記者叢昌瑾攝）

2022/07/30 17:09

〔記者李欣芳／台北報導〕李登輝前總統今天逝世屆滿2周年，國史館館長陳儀深今天指出，李登輝任職總統12年所推動的諸多改革、所遭遇的諸多危機，以及克服困難的過程，還很欠缺一手資料，他認為，比起兩蔣研究的長期累積，還差得很遠。

陳儀深透露，國史館正在進行李前總統的僚屬故舊口述歷史訪談，將在明年正式出版。

國史館今天下午舉辦「李前總統登輝先生逝世兩周年紀念─文物史料捐贈儀式暨新書發表會」，陳儀深說，口述歷史是他長期以來的興趣與專業，這一年來，他率領國史館幾位修纂處的同仁，已經訪問過十幾位李前總統的僚屬故舊，包括黃昆輝、鄭欽仁、黃主文、陳博志、林碧炤、邱進益、劉泰英、黃大洲、郭岱君、彭榮次、王燕軍、王詣典、蔡志弘、楊六生等，其中包括朝野國是會議的召開、兩岸之間是否有九二共識、集思會的起落、戒急用忍政策的形成、幕僚小組的運作，以及用非正式管道處理台美日關係的「明德專案」等等，都令他大開眼界。

陳儀深說，相信明年正式出版以後，會使國內外關心的人進一步瞭解李登輝總統所完成的不只是民主化，更是國家化；進一步體會台灣今日民主、安定、繁榮的由來。

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