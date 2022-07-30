為國存史！李安妮：李登輝學是台灣學 文物應公共財化

李登輝基金會董事長李安妮說，父親李登輝的所有文物私人不該擁有，應公共財化。（記者叢昌瑾攝）

2022/07/30 16:51

〔記者李欣芳／台北報導〕前總統李登輝逝世今天屆滿2周年，國史館長陳儀深今天下午頒發「為國存史」獎座與感謝狀，感謝李登輝基金會董事長、李登輝女兒李安妮捐贈李登輝主政時期的總統大事日記略稿、講話稿、談話紀要、言論集等2000餘項文物史料以及圖書給國史館。

李安妮說，李登輝所經歷過與擁有的東西，不該私自擁有，去年前交通部長林佳龍開始主辦李登輝學的一系列的討論時，她心裡就有一個想法的建構，即李登輝作為一個個人，其背後相當程度可代表整個台灣，李登輝學背後是在建構台灣學。

「父親對我來說，有滿矛盾的關係，父親是我的父親，但始終也是大家的父親！ 」，李安妮說，李登輝所經歷過與擁有的東西，因此不該私自擁有。

李安妮指出，父親做為一個台灣人，他的壽命很長，與台灣土地人民緊密結合，一直是在這塊土地的一個台灣領導人，她因此覺得李登輝的所有文物私人不該擁有，我們應把它公共財化，她強調，予以公共財化後，其價值才會更高。

國史館今天下午舉辦「李前總統登輝先生逝世兩周年紀念─文物史料捐贈儀式暨新書發表會」，這次捐贈給國史館有關李登輝的圖書，包括《李登輝先生言論集》28冊，收錄李登輝總統任內及卸任後出席各式活動的講詞；《台灣政治家─李登輝》，是有關當代研究者對李登輝各方面的評價；《台灣民主之旅─2005年李前總統美國行紀實》、《細道之奧 誠實自然─李前總統2007年『奧之細道』探訪紀實》，是有關李登輝卸任後，出訪各國的情況。

李安妮說，這次的捐贈是有關李登輝文物史料的第二批捐贈，後續還會有第三批。

國史館長陳儀深（右）致贈「為國存史」獎座與感謝狀給李登輝女兒李安妮（左）。（記者叢昌瑾攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法