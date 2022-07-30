法國在台協會拜會法務部 盼更多司法合作往來

法務部長蔡清祥（右）與法國在台協會主任公孫孟（左）討論司法互助。（記者吳政峰翻攝）

2022/07/30 17:00

〔記者吳政峰／台北報導〕法國在台協會主任公孫孟（Jean-François CASABONNE-MASONNAVE）與副主任戴寧智（Guillaume DELVALLÉE）日前連袂拜訪法務部，與部長蔡清祥會談，雙方談及司法互助與人權保障，盼能透過司法外交有更多的合作往來，確保雙方人民權益，蔡清祥也感謝兩人對台灣的支持與協助。

公孫孟致詞時表示，法國與台灣在經貿、藝術、科學、學術、行政等領域都有廣泛的交流，在司法合作方面，則在歐盟體制下進行司法交流，他認為能和不同制度的司法人員交流是很難得的經驗，並盼雙方未來能有更多的合作往來，以確保雙方人民權益。

公孫孟提到法國近日也和我國監察院國家人權委員會簽署合作意向聯合聲明，將共同推動台灣、法國與歐洲各國人權機構之間的多邊合作與對話。蔡清祥回應，監察院所關心的人權議題，與法務部始終貫徹的人權保障政策方向一致，樂見大家對於此議題的重視及合作，藉此更能彰顯我國人權立國價值。

蔡清祥表示，台法均為民主法治國家，兩國情誼堅固，台灣很多法律規定也是借鏡法國司法制度，法務部司法官學院更與法國司法官學院早有簽署合作議定書並曾派員互訪交流，台法司法界向來維持著緊密且友好的聯繫與合作，雖然近2年因疫情而暫時中斷人員互訪，相信待疫情趨緩後，很快就能恢復雙方合作及交流。

蔡期許未來在台法雙方共同努力下，完成刑事司法互助及受刑人移交協定的簽署，將是指日可待。他除表達誠摯歡迎外，並對兩位法國友人一直以來對台灣的支持及協助，致上無比敬意及謝意。

雙方最後達成共識，將持續在司法互助、移交受刑人、人員互訪等業務上密切合作，並在民主、自由、法治之基礎上，透過司法外交，攜手保障人權。

法務部長蔡清祥（右二）、國際及兩岸法律司副司長汪南均（右一）、法國在台協會主任公孫孟（左二）與副主任戴寧智（左一）合影。（記者吳政峰翻攝）

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