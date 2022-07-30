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    國防MIT》元件晶片都在台灣 無人機廠商直指國防裝備研發「弱勢」

    研發軍用無人機的廠商鄭志誠表示，有別於美國等西方國家是透過軍方將需求告知民間業者，給予初期研發經費再循序精進，台灣是採標案模式，沒有得到標案就什麼都沒有，而大型標案「只有一個單位能做，民間單位也不用想」。（記者田裕華攝）

    研發軍用無人機的廠商鄭志誠表示，有別於美國等西方國家是透過軍方將需求告知民間業者，給予初期研發經費再循序精進，台灣是採標案模式，沒有得到標案就什麼都沒有，而大型標案「只有一個單位能做，民間單位也不用想」。（記者田裕華攝）

    2022/07/30 15:52

    〔記者吳書緯／台北報導〕烏俄戰爭讓全世界都看見無人機在現代戰爭所能扮演的重要角色，但國軍在無人機應用仍與世界列強有差距。研發軍用無人機的廠商鄭志誠表示，有別於美國等西方國家是透過軍方將需求告知民間業者，給予初期研發經費再循序精進，台灣是採標案模式，沒有得到標案就什麼都沒有，而大型標案「只有一個單位能做，民間單位也不用想」。

    仲碩科技受烏俄戰爭啟發，研發「飛魚無人機」，具有彈簧型可折疊機翼，能酬載彈藥進行巡航飛行，待確認攻擊目標後執行攻擊；總經理鄭志誠受訪時透露，9月份在台進行實彈測試，也和其他國家合作中。仲碩科技也在2018年協助海巡署建置旋翼型無人飛行機隊。

    談到在台研發無人機的情況，鄭志誠分享，「第一件事要克服的是飛行場地」，台灣鄉下或是臨海的地區是「綠區」（可合法飛行無人機的空域），民間業者只能利用這些地方進行測試，但由於目前無人機的飛行限高是120公尺，因此目前只能在120公尺以下進行飛行，要飛更高或是要測試「效果」只能與相關單位共同合作。

    記者詢問，近年曾有中科院設定條件過苛，又或是民間廠商想找軍方合作，結果軍方推給中科院，但中科院興趣缺缺的傳聞發生。鄭志誠含蓄表示，「這個其實不好說啦」，並緩頰也有可能是民間業者自己沒有找對單位，所以該單位無法扛這個責任，而「業者的希望和單位的溝通」，通常有八、九成是達成不了。

    鄭志誠說，不是政府不願意幫忙，相信政府都願意幫忙，但對於整個研發過程或是瞭解，「大家各自期待跟願望是有一點差距的」，而民間業者也無法洞悉「院裡」或是國家正在研發的內容，但是業者只能努力把自己的產品去找機會。

    海巡署建置旋翼型無人飛行機隊就是由仲碩科技獲得標案，鄭志誠提到，透過與海巡署的合作，得到了大量的飛行數據，對於旋翼無人機的精進更有幫助，因為業者自己測試，一天頂多一、兩次，但海巡署的無人機是十幾架次每天早、中、晚飛三次，得到的數據是自己測試的60倍以上，也透過海巡署的實際飛行，收集到更多業者無法獲得的數據。

    鄭志誠舉例，雖然裝備可以抗風6級，但飛上去的天候狀況不可能恆定在6級，有時候突然會變成陣風8、9級，但在無人機的數據就是沒有內建，透過實際突發狀況的應對，精進後續改善方案。

    而在研發層面上，鄭志誠感嘆，美國、以色列等國，都是國防部門培養民間業者，初期先將需求發給有意願參與的民間業者，發給初期研究經費，並製作出初始產品，若初始產品有達到要求，則會在給小批量訂單以及第二階段的經費，若能符合進階要求，最終則會有大批量訂單，這也培養起民間廠商的能量。

    然而在台灣，鄭志誠說，就是標案導向，若沒獲得標案，就什麼都沒有，而可能很久一次才會有標案，而大型標案眾所皆知「只有一個單位能做，民間單位也不用想」，而無人機的元件、晶片在台灣都能生產，但台灣現在卻是在無人機的領域苦苦追趕各國。

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