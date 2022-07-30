獨家》「生生用平板」政策主執行者換人 教育部新任資科司長同樣借調自中教大

教育部資科司長郭伯臣將出任台中教育大學校長。（資料照）

2022/07/30 17:07

〔記者林曉雲／台北報導〕行政院「班班有網路、生生用平板」政策的主要執行者，教育部資科司司長郭伯臣將於8月1日新學年出任國立台中教育大學校長，新任資科司司長也將借調自台中教育大學教育資訊所，由所長李政軒接棒，但郭伯臣仍會持續擔任教育部專案辦公室執秘，以確保平板相關作業在開學前會全面到位。

郭伯臣是台中教育大學教育資訊與測驗統計研究所教授，借調擔任教育部資科司司長，學者出身首次扛起200億重大公共採購任務，首要目標是在中小學8月30日開學前，將61萬台平板送進全國中小學的教室，且全面完成系統與軟體安裝，被形容是百米衝刺的第一棒。

教育部將於8月1日舉行國立大學卸任和新任校長聯合交接典禮，國立台中教育大學校長王如哲卸任，郭伯臣出任新校長，而接棒資科司司長一職的李政軒，原本即是教育部科技輔助自主學習推動計畫團隊的學者。

教育部長潘文忠日前在全國教育局長會議時曾表示，郭伯臣即使擔任中教大校長，也仍在專案政策的團隊之內。

除了中教大校長換人，國立政治大學、國立屏東大學及國立屏東科技大學也換新校長。政大校長郭明政卸任，首度選出資訊學院校長，資科系教授李蔡彥接任校長，李蔡彥也曾借調擔任教育部資科司司長，他表示將在政大推動「數位賦能」轉型。

國境之南的國立屏東大學和屏東科技大學校長同時換人，屏東大學校長古源光卸任，由現任屏東大學主秘兼總務長陳永森出任校長；國立屏東科技大學校長戴昌賢卸任，由現任屏科大總務長張金龍出任校長。

此外，國立體育大學校長邱炳坤及國立金門大學校長陳建民則均續任。

教育部資科司司長將由台中教育大學教育資訊與測驗統計研究所教授兼所長李政軒出任。（圖取自中教大教育資訊所官網）

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