獨家》「生生用平板」政策主執行者換人 教育部新任資科司長同樣借調自中教大
2022/07/30 17:07
〔記者林曉雲／台北報導〕行政院「班班有網路、生生用平板」政策的主要執行者，教育部資科司司長郭伯臣將於8月1日新學年出任國立台中教育大學校長，新任資科司司長也將借調自台中教育大學教育資訊所，由所長李政軒接棒，但郭伯臣仍會持續擔任教育部專案辦公室執秘，以確保平板相關作業在開學前會全面到位。
郭伯臣是台中教育大學教育資訊與測驗統計研究所教授，借調擔任教育部資科司司長，學者出身首次扛起200億重大公共採購任務，首要目標是在中小學8月30日開學前，將61萬台平板送進全國中小學的教室，且全面完成系統與軟體安裝，被形容是百米衝刺的第一棒。
教育部將於8月1日舉行國立大學卸任和新任校長聯合交接典禮，國立台中教育大學校長王如哲卸任，郭伯臣出任新校長，而接棒資科司司長一職的李政軒，原本即是教育部科技輔助自主學習推動計畫團隊的學者。
教育部長潘文忠日前在全國教育局長會議時曾表示，郭伯臣即使擔任中教大校長，也仍在專案政策的團隊之內。
除了中教大校長換人，國立政治大學、國立屏東大學及國立屏東科技大學也換新校長。政大校長郭明政卸任，首度選出資訊學院校長，資科系教授李蔡彥接任校長，李蔡彥也曾借調擔任教育部資科司司長，他表示將在政大推動「數位賦能」轉型。
國境之南的國立屏東大學和屏東科技大學校長同時換人，屏東大學校長古源光卸任，由現任屏東大學主秘兼總務長陳永森出任校長；國立屏東科技大學校長戴昌賢卸任，由現任屏科大總務長張金龍出任校長。
此外，國立體育大學校長邱炳坤及國立金門大學校長陳建民則均續任。