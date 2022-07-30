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    中轉旅客無法買免稅品？ 桃機公司：7/27已增設候機室販售點

    桃機中轉旅客沒免稅品可買？桃機公司表示，7月27日已增設候機室販售點。（資料照）

    桃機中轉旅客沒免稅品可買？桃機公司表示，7月27日已增設候機室販售點。（資料照）

    2022/07/30 16:43

    〔記者鄭瑋奇／台北報導〕桃園國際機場從6月15日開放轉機客後，每日平均轉機人數約500人，為免稅店、餐飲業者帶來商機。不過有資深航空業人員向本報投書指出，7月15日開始，海關因登機門非業者申請核准販售地點為由，導致業者暫停中轉旅客購買免稅品服務，堂堂一個國際機場，竟然無法提供轉機旅客購買免稅品，實在不是應有的服務品質，也會淪為國際笑話。對此，桃園機場公司回應，已於7月27日增設候機室販售地點，重新提供轉機旅客免稅品購買服務。

    疫情前轉機旅客能直接到免稅店內親自購物、結帳，但現因防疫因素旅客無法親至免稅店內購物，改採在指定登機門由免稅店業者提供目錄，再由員工將免稅品帶到登機門交給旅客並結帳，但作業不方便，加上免稅店業者人力問題，導致2家業者決定停賣免稅品給中轉旅客。

    桃機公司表示，因應中央流行疫情指揮中心開放桃園機場轉機作業，公司配合安排候機室及貴賓室、規劃轉機旅客動線及流程等相關措施；至於轉機客購買免稅品的部分，為滿足旅客免稅品購買需求，經關務署與桃園機場免稅店業者重新檢視後，申請增設第一航廈及第二航廈轉機候機室販售地點，於7月27日已重新提供轉機旅客免稅品購買服務。

    桃機公司表示，現在桃園機場轉機轉機旅客，可於轉機候機室（B4、C7、C8、C9、C10）掃描QR Code，或撥打轉機候機室（D3、D10）免付費電話選購免稅品，再由專人配送至候機室交予旅客，享受便利服務。未來將持續依據指揮中心及交通部指示，滾動調整相關措施。

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