台日非同盟沒邦交 石破茂認為可以這樣做

日本跨黨派「思考日本安全保障議員之會」訪團今（30）日召開訪台記者會，由重量級眾議員石破茂（見圖）擔任團長。（記者方賓照攝）

2022/07/30 15:44

〔記者楊丞彧／台北報導〕日本前防衛大臣、重量級自民黨眾議員石破茂率領的跨黨派「思考日本安全保障議員之會」訪團今（30）日召開訪台記者會。對於台日關係，石破茂說因為雙邊非同盟也沒邦交，政府間有些事沒辦法直接做，因此國會議員就扮演更重要的角色。而OB（退役自衛官）、學者與商界人士，也都能在強化台日關係扮演角色。

日本跨黨派「思考日本安全保障議員之會」訪團訪台，由12連霸眾議員石破茂擔任團長，團員包括曾擔任防衛大臣的自民黨10連霸眾議員濱田靖一，自民黨7連霸眾議員、前防衛副大臣長島昭久，以及日本維新會參議員、參院總務會副會長清水貴之。

被台媒問及日本防衛省近日公布新版防衛白皮書，有關台灣的篇幅大增一事，石破茂指出，防衛省的防衛白皮書過往就相當重視台灣，未來也會繼續，因此並沒有比較特別的意涵，因為日本向來就重視台灣。

至於台灣所能扮演的角色為何？石破茂表示，從台灣現在所處的位置來說，台灣跟日本並非同盟關係，也沒有正式外交關係。但以美國來說，雖然跟台灣沒有邦交，但國內有台灣關係法，基於此法可提供台灣防衛性的武器；而因為有六項保證，美國對台灣防衛的立場也表達得很清楚，相關單位也經常釋出有關台灣安全保障的文件。

石破茂說，日美間為維護亞太和平穩定，在正式場合彼此間可以進行相關討論，對台灣的部分應該怎麼來做。此行訪台，他也強調有些事是日本政府跟台灣政府沒辦法直接做的，國會議員就要扮演更重要的角色，更努力地從旁協助。石破茂野舉例，例如現任自衛官沒辦法來台，就讓OB（退役自衛官）更努力地從旁協助，幫忙台日在安保方面的努力。此外，也包括學者與商界人士在內，要盡最大能力去活用不同領域的關係，以加強台日關係。主要目的，就是要營造亞太的和平與穩定。

被問到俄羅斯軍艦近期也出現在日本周遭海域，中俄是否有聯手的可能性？石破茂認為，對此必須密切注意，就他的理解，俄羅斯常常在西邊有紛爭的時候，同時在東邊也會做些什麼，俄羅斯做法向來如此，對中俄可能在軍事行動上攜手合作，他認為必須密切關注、不能鬆懈，要想好萬全的對策。

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